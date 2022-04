Especialistas de la CCSS visitaron a Jairo: “Estoy demasiado feliz con el cariño de la gente”

“Me alegra la vida lo bien que me están tratando. Estoy demasiado feliz con el cariño de la gente. Gracias a Dios vuelvo a tener seguro y me están atendiendo muy bien”.

Tremendamente contento y agradecido está Jairo José Marín Mesén, con las muestras de cariño y las visitas médicas que recibió entre este martes y miércoles.

El caso de Marín se lo presentamos este martes en una nota que titulamos “Jairo está ‘encarcelado’ en su propia cama”

Por los próximos tres meses ya Jairo tiene seguro de la Caja. Archivo. (Cortesía)

Les contamos que él tiene 36 años y es vecino de Guatuso de Patarrá, está postrado en una cama, ya que padece de obesidad mórbida, en estos momentos pesa 250 kilos.

Lo peor, tenía ocho meses de estar sin seguro y por eso nadie de la Caja Costarricense de Seguro Social lo visitaba, entonces todo le tocaba a doña Lorena Mesén Carvajal, la mamá, quien tiene 60 años y una pensión de 90 mil colones al mes que no le alcanza ni para comprarle una aspirina para el dolor a su hijo.

“Usted no sabe lo contenta que estoy, lo contentos que estamos. No puedo más que decir que estamos viviendo la verdadera bendición de Dios porque la gente de la Caja vino a la casa y me le dieron seguro por tres meses.

“Eso no es todo, no ve que vino una enfermera con un asistente del Área Tres de Salud de Desamparados y me trataron muy bien a Jairo, me lo revisaron bastante y la enfermera me dijo que ellos me iban a ayudar a estar bañando a Jairo, eso me tiene supercontenta porque ya yo tengo la espalda despedazada”, nos contó doña Lorena.

Y ahí no termina la cosa con doña Lore, como nos dijo que le dijéramos de cariño, habló con nosotros este miércoles, pero no nos pudo atender en la primera llamada que le hicimos y adivinen por qué, no ven que llegó a la casa un doctor de la Caja a ver a Jairo y hasta le mandó los medicamentos para el dolor que tanto estaba necesitando.

Una cama especial, parecida a la de esta foto, le regalaron a Jairo. Archivo. (Cortesía de la Cámara Costarricense de la Salud)

“Soy sincera, me puse a llorar de la alegría. Ver un doctor otra vez atendiendo a mi hijo no tengo con qué pagárselo a la Caja. Yo sufría mucho porque los dolores a él lo tenían muy afectado, ya mañana (este jueves 21 de abril) voy a ir a recoger los medicamentos y lo digo agradecida con Dios por esta bendición”, agrega la mamá.

Seguimos con las bendiciones. Como en la nota del pasado martes alertamos que Jairo está (estaba) ocupando una cama especial, pues apareció una señora con un corazón bien grande que llamó a doña Lorena y le dijo que ya no se preocupara más porque le tenía la cama especial nueva y se la regaló.

Todavía más bendiciones. A doña Lore le saltó la preocupación porque no tiene un cinco para pagar el transporte de la cama hasta su casa; sin embargo, una amiga de hace años que ahora vive en Estados Unidos, la llamó al leer la nota por www.lateja.cr y le dijo que ella le daba la platica para el flete, que no se preocupara por eso.

Doña Lore está muy emocionada porque hasta le están ayudando con los trámites para lograr el seguro por el Estado para Jairo y ya arrancó las vueltas para lograrle una pensioncita. Le faltan algunos papeles que juntar para entregarlos en el IMAS, pero ya va bien avanzada.