“Me fueron a recoger a la casa y me llevaron al hospital de Guápiles, me hicieron la prueba y dio positiva, pero gracias a Dios yo tenía síntomas muy leves, por lo que me hicieron unos exámenes y luego me mandaron para la casa a cumplir la cuarentena. El 11 de agosto me fueron a recoger a la casa, me llevaron al hospital de Guápiles y mientras yo estaba ahí Ernesto murió, pero no me dijeron nada por recomendaciones médicas.