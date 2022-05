Esposa de Rodrigo Chaves aún no decide si ejercer como primera dama o seguir en el Banco Mundial

Signe Zeicate, esposa del presidente electo, Rodrigo Chaves, aún analiza si asumirá las funciones tradicionales que tiene una primera dama en Costa Rica o si seguirá en su trabajo con el Banco Mundial.

El viernes anterior, cuando Chaves presentó la segunda parte de su equipo de gobierno, dijo que la decisión depende únicamente de ella.

Doña Signe Zeicate está pensando su asumirá la figura de la primera dama. Foto: AFP. (EZEQUIEL BECERRA/AFP)

“Soy sumamente respetuoso de mi señora esposa, es una profesional exitosa, trabaja para un organismo internacional. Yo no le voy a decir qué hacer, ella está considerando qué va a hacer con respecto a su carrera y como primera dama, me parece que ella lo va a anunciar en el momento en que estemos listos.

“Hemos tenido esa conversación y todavía no es el momento para decidir. Me gustaría que ella considere y que su decisión sea servir al país y tengo esperanza de que así va a ser, pero la decisión no es mía”, manifestó Chaves a los medios de comunicación.

Signe Zeicate es la directora del Programa para el Desarrollo de los Países Pobres del Banco Mundial.

Una labor importante

Doña Gloria Bejarano, esposa del expresidente Rafael Ángel Calderón (1990-1994), dijo a La Teja este lunes que para ella la figura de la primera dama es muy importante porque es alguien que le habla al oído al mandatario y puede tocarle el corazón y abrirle los ojos a muchas situaciones que vive el país.

“Esa labor ha tenido diferentes expresiones durante la historia del país porque tiene, por decirlo así, personalidad propia. Las primeras damas se han comprometido con el cooperativismo, las bibliotecas, las artesanías, la vulnerabilidad de la mujer; siempre sus acciones dependerán de los intereses y preparación de cada una y el espacio que le haya dado el marido”, afirma.

“En mi caso nadie me impuso nada, el poder servir al país fue un privilegio. Mi esposo me nombró en aquel momento coordinadora del sector familia y tuve mucho contacto con instituciones como el IMAS y el PANI, eso permitió la creación del Museo de los Niños”, recordó.

Doña Gloria Bejarano dice que la figura de primera dama es importante por la cercanía que tiene con el presidente. Foto: Mayela López. (Mayela López)

La exprimera dama piensa que cada una de las que ha ocupado el puesto ha hecho aportes importantes y valiosos para Costa Rica.

“Se le abre a la esposa del presidente un espacio muy interesante en el que hay que trabajar con prudencia. Puede servirles a muchos sectores que necesitan ser escuchados, en mi caso mi labor me dejó mucha satisfacción”, aseguró.

Doña Lorena Clare, esposa del expresidente Miguel Ángel Rodríguez (1998-2002), también ve de forma muy positiva el ser primera dama.

“Es importante porque representa parte del pensamiento y del actuar del presidente, pero no se puede dejar de lado que la mujer es libre, ninguna debe ser obligada a nada. En el caso de la primera dama (esposa de Chaves), ella tiene el derecho de decidir si sigue con su trabajo o si tiene las ganas y el empuje de desarrollarse en alguna área en la que puede apoyar a su esposo.

“Cuando Miguel Ángel iba a entrar en política me asusté mucho, sabía que se venía una responsabilidad muy grande y un cambio en nuestra familia. Tuve que decidir entre seguir con mis proyectos personales y acompañarlo a él, y escogí estar a su lado siempre. No me arrepiento, siento que hice bien y estoy muy contenta”.

A la gente le hace falta

Doña Lorena nos recuerda que ha habido gobiernos sin primera dama, como la segunda administración de Óscar Arias y la de Laura Chinchilla, pero siempre se han hecho esfuerzos para seguir trabajando en el área social, que es comúnmente en la que se enfocan las esposas de los mandatarios.

“Creo que aunque se puede nombrar a alguien que haga esa labor, a la gente le hace falta ver ese rostro que se sabe está enfocado en ayudar a los más necesitados, la gente lo extraña.

Doña Lorena Clare acaba de ser nombrada ciudadana de honor por sus logros como primera dama. Foto: Graciela Solís. (Graciela Solis)

“El país está pasando por una situación complicada, está saliendo de la pandemia y ver la figura de la primera dama da esperanza, siento que es muy importante”, expresó.

El 28 de abril pasado, doña Lorena fue nombrada por la Asamblea Legislativa ciudadana de honor ya que mientras fue primera dama consiguió, entre otros logros, que se estableciera el puesto de ministra de la Condición de la Mujer, que todos los gobiernos siguientes han mantenido.

Doña Lorena dice que siempre se ha sentido orgullosa de los logros como primera dama y que agradece profundamente el reconocimiento que le hicieron los diputados que acaban de terminar su trabajo en la Asamblea.