“Me acuesto en la cama, pero es como si mi mente no estuviera ahí, empiezo a recordar fotos, canciones que le gustaban, momentos vividos, mis noches no son buenas. Le he estado orando mucho a Dios porque él es el único que me mantiene en pie, él ha sido mi fortaleza. Mi hija se me derrumba en las noches porque ella extraña a la mamá, ella tiene once años y me pregunta que cuándo va a venir Kim a visitarnos.