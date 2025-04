Esta es la cantidad de dinero que dejó de recibir Costa Rica por la baja en el turismo

Para nadie es un secreto que el número de turistas que han entrado al país en los primeros meses de este 2025, ha sido menor en comparación con años anteriores.

En entrevista para La Teja, William Rodríguez, ministro de Turismo, trató de salvar las cifras, asegurando que el turismo tuvo un aumento del 7.7% para el 2024.

El turismo en Costa Rica registró una baja importante en los primeros meses "altos" del año. (Generado por ChatGPT./Generado por ChatGPT.)

No obstante, si lo comparamos con el 2025, la historia es muy diferente.

Pero, mejor confírmelo con sus propios ojos.

Según datos proporcionados por el Ministerio de Turismo, para enero del 2024, entraron al país un total de 299.194 turistas. Para febrero 2024, esa cifra subió a 317.830 personas.

No obstante, en esos mismos meses del 2025 hemos visto una disminución de turistas.

Este mes de enero entraron 298.475 turistas. Eso son 719 personas menos.

Pero, la cosa cambia para febrero 2025 donde hubo una baja importantísima y, al país ingresaron 293.784 turistas. Eso quiere decir que entraron 24.046 viajeros menos en comparación con febrero del 2024.

Para los efectos estadísticos, el ministerio de turismo solo toma como visitación turística, las personas que entran por vía aérea. Foto: Archivo. (Cortesía ICT)

Eso quiere decir que si sumamos ambos meses (enero y febrero) de cada año y los comparamos, este 2025 el país ha dejado de percibir un total de 24.765 turistas, en dos de los meses considerados como de temporada alta.

Pero, ¿eso cuánto significa en temas económicos? Ahí es donde se pone color de hormiga el asunto.

Directo al bolsillo

Lo primero que tenemos que definir es cuánto gasta un extanjero en su estadía en el país. Ese tema se las trae, porque hay que definir muchos elementos como el país de origen, el tiempo de estadía, qué actividades va a realizar, entre otros.

William Rodríguez es el ministro de Turismo. Foto: Casa Presidencial (María José Chaves/María José Chaves)

Para nuestra facilidad, entre los datos que maneja el Ministerio de Turismo existe el gasto medio por persona que, según nos explicaron, “responde al gasto promedio durante la estadía”.

Eso sí, este promedio tiene dos problemas:

Primero, no responde a una cantidad especifica de días porque es un promedio de gasto por turista en general.

Y segundo, los datos más recientes son del 2023.

Tomando eso en consideración, según el ministerio, un turista, en promedio, gasta 1.746 dolares en su estadia en el país. Eso son unos, 874.746 colones al tipo de cambio actual.

Eso quiere decir que si tomamos ese promedio y lo multiplicamos por los 24.765 turistas que han dejado de venir al país, en estos dos meses Costa Rica ha perdido 21.663 millones colones.

De lujo

Ahora, como ese promedio es del 2023, en La Teja nos dimos a la tarea de buscar datos un poco más actualizados.

Por esa razón, nos pusimos en contacto con Jheydi Gontol de la agencia Ecotrips Costa Rica, quien nos ayudó a armar dos presupuestos: uno versión económica y otro full extras, para un turista que se quedaría unos 12 días en el país.

La mayoría de turistas que entran al país lo hacen desde Estados Unidos y Canadá. Foto: Archivo. (Shutterstock/Shutterstock)

En el caso de la versión económica, un turista gastaría, en promedio, 1.181.547 colones ($2.349) en la totalidad de su viaje.

Para la versión de lujo, el gasto promedio aumentaría a 2.012.000 colones ($4.000)

Si aplicamos el mismo ejercicio anterior y multiplicamos los promedios por el número de turistas, tenemos dos cifras muy diferentes.

Siendo conservadores y diciendo que los más de 24 mil turistas que dejaron de venir al país habrían viajado versión económica, eso quiere decir que el país dejó de percibir 29.252 millones de colones en dos meses.

Al otro lado de la moneda, siendo fantasiosos y asumiendo que esos 24 mil y pico hubieran viajado full extras, el país perdió 49.814 millones de colones.

Explicación

Ahora, ¿por qué se ha dado esta baja en el turismo?

En entrevista, Rodríguez nos explicó que, al día de hoy, solo tienen una explicación clara.

“El único dato objetivo que tenemos, es la disminución de asientos de líneas aéreas a Costa Rica, tanto de Norteamérica como de Europa”, dijo.

“He oído todo tipo de opiniones que dicen que eso no tiene sentido, porque las líneas aéreas ponen los asientos en los mercados donde ven más potencial. Pero, no es cuestión de mercado, en estos momentos las líneas aéreas han disminuido su oferta hacia el país.

La aerolíneas internacionales están teniendo problemas llenando los asientos de sus aviones. Foto: Archivo. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Para justificar su respuesta, Rodríguez dijo que, en el caso de Europa, los ticos tenemos que competir para conseguir el mismo tipo de aviones que realizan viajes a Asia.

“Hay varios destinos en Asia que no habían iniciado su actividad turística regular, pero ahora que se reactivaron, estamos compitiendo por conseguir esos mismos aviones.

Según dijo, Costa Rica está luchando por “arrebatarle” aviones a destinos como Tailandia, las Maldivas y hasta China.

En el caso de la disminución de los vueltos que vienen desde Norteamérica y América Latina, la explicación es otra.

“Las fábricas de aviones Boeing y Airbus, se han atrasado en sus líneas de producción y, a eso le tenemos que agregar problemas de motores en aviones de fuselaje angosto, que son los que realizan la mayoría de viajes al país.

“Ha sido absolutamente devastador el golpe. Hay líneas aéreas que quieren volar a Costa Rica, pero que no pueden hacerlo simple y sencillamente, porque los motores no son adecuados o no se los han entregado”, concluyó.