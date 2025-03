Esta es la enfermedad que más de un millón de ticos tienen y ni saben

Más de un millón de costarricenses tienen una enfermedad de muchísimo cuidado germinando dentro de ellos y ni siquiera lo saben. Se trata de la tuberculosis, un mal que, si bien es tratable, se propaga de manera muy sencilla.

La tuberculosis sigue rondando el país de manera desaparecibida, poniendo en riesgo a millones de ticos. Foto: Shutterstock.

Así quedó demostrado en el más reciente informe de Salud en Perspectiva de la Universidad Hispanoamericana, que reveló que “un millón de costarricenses son portadores de tuberculosis latente; es decir, está presente en el cuerpo, pero en un estado inactivo”.

¿Eso qué quiere decir? Que la persona tiene la enfermedad, pero no tiene síntomas, no se siente enferma y, más importante aún, sin contagiar a nadie.

Este estudio se basa en datos del Ministerio de Salud, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y el Instituto de Métricas y Evaluación de la Salud (IHME por sus siglas en inglés).

Según los números, entre el 2010 y el 2024, en el país se han reportado un total de 6.407 casos de tuberculosis. Solamente en el 2024, 131 personas fueron internadas y, entre el 2019 y este 2025, la CCSS ha realizado 13.176 consultas externas por tuberculosis.

Alerta

Ahora, que la enfermedad no esté activa, no significa que no se pueda activar en cualquier momento. De hecho, el estudio es muy claro al decir que factores como el sistema inmunológico, el estrés y hasta ciertos medicamentos, pueden llevar a que el mal se active de un momento a otro.

En La Teja conversamos con María Luisa Ávila, exministra de Salud, e infectóloga, para entender cuáles son los riesgos de tener esta enfermedad inactiva.

Según la experta, uno de los de estos es que la micobacteria tuberculosis, el agente que causa la tuberculosis, pueda generar resistencia.

Entre los síntomas del tuberculosis están la tos persistente, fiebre, fatiga y la perdida de peso. (wutzkohphoto/Shutterstock)

“En ese caso, la persona ya no puede ser tratada con la terapia usual, sino que requiera antibióticos de muchísimo más amplio espectro, lo cual, obviamente, pues tiene un mayor riesgo”, explicó.

Por otro lado, lo que pocos saben es que la tuberculosis no solo afecta los pulmones, se puede mover al sistema nervioso central y evolucionar en otras enfermedades peores como, por ejemplo, una meningitis tuberculosa, una tuberculosis del tracto gastrointestinal o tuberculosis cutánea.

Ahora, ¿cuáles son las poblaciones que están en riesgo?

El estudio detectó un aumento importante de casos en las personas que consumen drogas, algo similar sucede con los privados de libertad.

Según la experta, esto se debe al hacinamiento, uno de los principales factores de riesgo.

“Otras son las personas que viven con VIH, personas con enfermedades de fondo o con enfermedades debilitantes; por ejemplo, alcohólicos o drogadictos.

“Costa Rica sigue siendo un país de baja incidencia, no es altísima como en algunos otros lugares, pero eso no significa que no tengamos riesgo”, advirtió.

Síntomas

La tuberculosis se contagia a través del aire cuando una persona infectada tose, estornuda o habla, liberando bacterias en pequeñas gotas que pueden ser inhaladas por otros.

Síntomas principales:

Tos persistente por más de dos semanas (a veces con sangre).

Fiebre y sudoración nocturna.

Pérdida de peso y apetito.

Fatiga y debilidad.

Dolor en el pecho o dificultad para respirar.

La buena noticia es que la tuberculosis se puede tratar con antibióticos específicos durante al menos seis meses.