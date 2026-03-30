Esta es la oración del Domingo de Ramos para iniciar la Semana Santa

Semana Santa 2026, domingo de ramos 29 de marzo. En la foto, Alajuelita. (Cortesía/Cortesía)

El Domingo de Ramos marca el inicio de la Semana Santa, una fecha muy especial para millones de creyentes que aprovechan estos días para acercarse más a Dios, reflexionar y vivir su fe con mayor intensidad.

Esta jornada recuerda la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, un momento muy significativo dentro de la tradición cristiana y que da paso a una de las semanas más importantes para la Iglesia Católica.

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Para muchas personas, la Semana Santa no solo se vive en las iglesias, procesiones o actividades religiosas, sino también desde el hogar, con momentos de oración, agradecimiento y recogimiento espiritual.

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Semana Santa 2026, domingo de ramos 29 de marzo. En la foto la parroquia de Alajuela (Cortesía/Cortesía)

Y es que, en medio del ajetreo diario, esta época también representa una oportunidad para hacer una pausa, mirar hacia adentro y poner la fe en el centro de la vida.

Uno de los gestos más comunes de este día es llevar las palmas a bendecir, como símbolo de alabanza, esperanza y protección para el hogar. Muchas familias acostumbran colocarlas en la casa como una forma de pedir bendición y recordar el verdadero sentido de estos días santos.

Si usted desea comenzar esta Semana Santa con una oración especial, aquí le compartimos una que puede hacer este Domingo de Ramos 29 de marzo junto a su familia o en un momento personal de reflexión:

Oración del Domingo de Ramos

“Dios nuestro, en este Domingo de Ramos comenzamos vivir la Semana Santa. Hemos llevado a la iglesia nuestras palmas, símbolo de alabanza a ti, como Rey del Universo. Permítenos que, al colocarlas en nuestro hogar, podamos sentir tu bendición sobre nuestras familias. Concédenos también que este gesto nos prepare para vivir con humildad y gratitud los días santos, en los que recordaremos tu Pasión, Muerte y Resurrección. Y que tu infinito amor fortalezca nuestra esperanza en el peregrinar hacia la Pascua eterna.

Amén.”

La oración sigue siendo una de las formas más profundas en las que los creyentes viven la Semana Santa, ya que permite conectar la rutina diaria con el mensaje espiritual de estas fechas.

Más allá de cualquier tradición externa, lo cierto es que estos días también invitan a vivir con más calma, más fe y más conciencia cada momento que lleva hacia la Pascua.

Para muchos fieles, iniciar este tiempo con una oración es una manera sencilla, pero poderosa, de abrirle la puerta a la bendición, la esperanza y la paz en el hogar.