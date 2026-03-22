Esta es la primera imagen que se publica de Celso Gamboa y “Pecho de rata” en cárcel de Texas

Este sábado salieron a la luz las fotografías de Celso Gamboa y Edwin López, conocido como “Pecho de rata”, desde la cárcel Collin County en Texas, Estados Unidos.

Las imágenes fueron publicadas por una página en Facebook llamada Collin County Inmates 4.0, lo que generó un fuerte impacto debido a la relevancia del caso.

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Un proceso que marca precedente

El caso ha sido mediático, ya que ambos se convirtieron en los primeros costarricenses en ser sometidos a un proceso de extradición hacia Estados Unidos para enfrentar cargos judiciales por presunto tráfico internacional de drogas.

Celso Gamboa fue llevado a Estados Unidos el pasado viernes.

La difusión de las imágenes habrían sido inicialmente publicadas por el propio sistema penitenciario, lo cual refuerza la atención que ha tenido el caso a nivel internacional.

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A la espera de decisiones judiciales

De momento, ambos deberán permanecer en ese centro penitenciario mientras esperan la realización de su primera audiencia, en la cual se definirán las medidas cautelares correspondientes según el avance del proceso.

El traslado se realizó el viernes anterior, cuando los costarricenses fueron llevados bajo custodia hasta el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, desde donde despegó la aeronave que los trasladó fuera del país rumbo a territorio estadounidense.