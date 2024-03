Esta es la “trampa” por la que más choferes pierden la prueba práctica de manejo en San José

Una señal de Alto en Ciudad Vial, el lugar donde se hacen las pruebas prácticas de manejo en San José, está provocando que muchas personas pierdan el examen sin tan siquiera poder demostrar en la calle sus capacidades detrás del volante.

“Yo soy quien manda y punto”. Es lo primero que nos dice la señal de Alto, a la cual visitamos para “entrevistarla” el pasado miércoles 13 de marzo a eso de las 10 a. m. Con esa primera frase lo que le dijimos es por qué tan directa y hasta algo agresiva.

Esta señal de Alto en Ciudad Vial está provocando que muchas personas pierdan la prueba práctica de manejo.

“Es para que quede bien claro quién es la ley en Ciudad Vial. Usted puede ganar los conos, puede salir perfecto de la rotondita esa que lo ponen a ejecutar, incluso puede hacer perfectos los altos y cedas allá abajo, pero si no me respeta, salado, perdió la prueba”, asegura la señal.

Don Gary Jiménez Badilla, jefe del Departamento de Evaluación de Conductores de la Dirección de Educación Vial, fue quien nos tradujo lo que dijo el cono, porque nosotros no hablamos coní (el idioma de los conos), pero él sí.

Ese bendito Alto es la última prueba que hay dentro de Ciudad Vial y es, por así decirlo, la frontera que permite salir a la calle y realizar la parte final de la prueba práctica.

-¿Esta señal nació con la inauguración de Ciudad Vial?

En realidad no. Ni me tenían pensada. Yo no existía al inicio, pero como la gente que viene a hacer la prueba no estaba frenando del todo donde tiene que hacerlo, porque hay señalización horizontal bien clarita, tuvieron que traerme.

-¿Por qué tan pequeñita?

La esencia viene en botellitas pequeñas, que no se le olvide. Por más pequeñita que me vea, le repito, para que le quede bien claro, yo soy quien manda aquí desde que llegué.

-Pero no me respondió, ¿por qué tan pequeñita?

Yo hablé con todos los inspectores y caímos en la cuenta de que los carros, después de terminar la parte de conos, vienen cuesta arriba y si me ponían con el tamaño normal, podía ser que no me vieran bien, por eso me pusieron justo a la altura necesaria, para que no inventen cuentos de que no me vieron… pero nada, muchos me ven y me faltan el respeto.

-¿Qué hace cuando ve a una persona que intenta ganar la prueba de manejo y no la respeta?

Para eso me trajeron, para mandar. No tengo corazón. Quien no me respeta pierde 22 puntos de inmediato y como la prueba se gana con 80, de forma inmediata va jalado, perdió la prueba, ¿sabe por qué? Porque yo soy la ley.

La señal de Alto la pusieron para ayudarle a los que luchan por su licencia porque no frenaban del todo ante la señal de cruce de ferrocarril.

-¿Siente que la irrespetan mucho?

Yo la verdad no llevo la cuenta, pero sí son varios al día. Creen que como ganaron los conos ya la tienen toda y no es así. Las señales nacimos para que se nos respete.

-¿Cómo es que la irrespetan?

A ver, voy a ser bien clara, una señal de Alto es para frenar completamente, no es para frenar un poquito y jugármela, no es para medio frenar y seguir con el impulso. Frenado completo, observación al frente y al comprobar que no hay obstáculos, seguir. Muchos ni frenan o solo medio meten el freno y ahí es cuando pierden la prueba.

-¿Le da cólera que se la brinquen?

Demasiada y peor que no estoy sola, hay señalización horizontal de doble línea blanca, hay señalización que advierte que se viene cruce de tren y nada. Muchos no hacen caso, por eso sufren cuando pierden la prueba.

Objetivo

Nos explica don Gary, quien fue nuestro “traductor”, que antitos de que los aspirantes a licencia de conducir, sea en moto o carro, salgan a la calle, se decidió poner señales de cruce de tren, con incluso una línea de tren pintada, pero que la gente parece que no entiende o no estudiaron que deben detenerse por completo, por eso, para ayudarles más a evitar perder la prueba, pusieron el Alto.

“Debido a que constantemente chocan carros con el tren fue que decidimos poner un cruce de ferrocarril. Ya por sí solas las señales horizontales, o sea, las pintadas sobre la calle, advierten y significan que se debe detener el carro totalmente, pero, igual que pasa con muchos de los que tienen licencia, varios no lo respetan.

Don Gary asegura nos confirma que se aumentó en casi un 100% la cantidad de citas por día.

“En este caso solo pierden la prueba, en otros casos, lamentablemente, hay personas que perdieron la vida”, aclara don Gary.

Casi 100% más pruebas al día

Desde que el pasado 11 de enero se abrió Ciudad Vial, ubicada a un costado del parque de La Paz.

Hasta el pasado 29 de febrero, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (Mopt) confirma que se dieron en total 8.708 citas, en promedio 240 espacios diarios, lo que representa un 92% más citas que las ofrecida en la antigua sede (en Plaza Víquez), donde en promedio se podían dar 125 citas diarias.

“La mejora estructural de las nuevas instalaciones, así como hacer en esta sede el Proceso en Línea de Examen de Manejo (PLEMA), nos ha permitido duplicar la oferta de espacios en estos primeros meses, continuamos valorando los resultados y más alternativas que nos permitan incrementar aún más la oferta de citas en esta sede” explicó don Gary.

Desde que se llegó a Ciudad Vial de las 240 personas que lo intentan por día, la ganan unos 168, el resto la pierden por diferentes faltas. (Cortesía)

Un dato que preocupa a las autoridades de Educación Vial son las ausencias, ya que, del total de citas matriculadas en Ciudad Vial, en el 19% se registró que el usuario no se presentó, esto significa poco más de 1.600 espacios desaprovechados por ausencia.