¿Está preparado para un terremoto? Estas recomendaciones pueden hacer la diferencia durante una emergencia

Durante un terremoto es importante proteger especialmente la cabeza y el cuello y alejarse de objetos que puedan caer. (Shutterstock)

Los fuertes movimientos sísmicos son un recordatorio de algo fundamental: un terremoto puede ocurrir sin aviso y estar preparado puede marcar una importante diferencia durante una emergencia.

No se trata únicamente de saber qué hacer cuando comienza a moverse el suelo. La preparación empieza mucho antes y continúa después del sismo, especialmente ante la posibilidad de réplicas.

Una de las primeras medidas es establecer un plan familiar de emergencia. Todos en casa deberían conocer las zonas seguras y acordar un punto de encuentro exterior en caso de que deban separarse.

La mochila de emergencia es otro elemento importante. Debe incluir agua embotellada, alimentos enlatados, botiquín de primeros auxilios, linterna, radio de pilas, copias de documentos importantes y llaves de repuesto.

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También conviene revisar la vivienda y asegurar contra las paredes aquellos muebles altos, estantes, pantallas y objetos pesados que podrían caer durante un movimiento fuerte.

Además, los integrantes de la familia deberían conocer cómo cerrar las llaves de paso del gas y el agua y cortar la electricidad en caso de ser necesario.

¿Qué hacer cuando empieza a temblar?

Una mochila de emergencia con suministros básicos debe permanecer preparada y en un sitio accesible de la vivienda. (JUAN BARRETO/AFP)

Durante el movimiento, una de las principales recomendaciones es agacharse, cubrirse y sujetarse. Si existe una mesa o escritorio resistente cerca, puede utilizarse como protección. De no haberlo, se debe proteger especialmente la cabeza y el cuello con los brazos.

Evite correr desesperadamente hacia una salida y manténgase alejado de ventanas, espejos, paredes exteriores y objetos de vidrio que puedan quebrarse.

Si se encuentra en la calle, busque un espacio abierto y mantenga distancia de edificios, postes, cables eléctricos y árboles.

El peligro no termina cuando deja de temblar

Una vez finalizado el movimiento, revise primero si usted o las personas que están cerca sufrieron lesiones y requieren primeros auxilios.

También debe prestar atención a posibles daños en los servicios de la vivienda. Si percibe olor a gas, evite encender fósforos, encendedores o aparatos eléctricos y cierre la llave principal únicamente si puede hacerlo de manera segura.

Después de un terremoto también pueden presentarse réplicas, por lo que es necesario mantener las precauciones.