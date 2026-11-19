Doña Luisa Martínez de San José hace jabones para ayudarse económicamente con el ingreso mensual que recibe de un trabajo de ocho horas. “Sin los jabones es difícil que salga adelante”, asegura.

Su negocito de jabones es informal. Sí, le gustaría lograr una formalidad, pero hay pequeños grandes detalles que se lo impiden: “Los trámites son muchos y muy largos. Trabajo ocho horas y no tengo tiempo para ir de oficina en oficina. Sé que eso se debe hacer, pero me falta tiempo”, reconoce.

¿Qué le ayudaría a formalizar los jaboncitos? “Que se agilicen los trámites, que no sean tantos, que no se dure tanto tiempo entre un trámite y otro, que la mayoría de trámites se puedan hacer por internet.

El emprendimiento de jabones es la gran salvada de doña Luisa quien tiene un trabajo de 8 horas, pero necesita la ayudita extra económica del negocito. (Cortesía/Cortesía)

“Es que uno o trabaja para ganar dinero o se va a hacer trámites y siempre gana la plata”, explica doña Luisa, quien sí tiene un negocito de jabones, pero le cambiamos el nombre porque le da temor que le caigan por estar en la informalidad.

Miles están igual

Para miles de hogares, una pulpería, una soda, una venta de comida o una pequeña tienda no es solo un negocio: es una forma de sobrevivir. El Informe Estado de la Nación 2026 advierte que la mayoría de estas actividades opera en la informalidad, con poca productividad y escasa capacidad de crecimiento.

Según la Encuesta Nacional de Microempresas de los Hogares 2025, el 64,5% (68.228) de las 105.780 microempresas del sector comercio son informales. Entre los negocios liderados por mujeres, el porcentaje sube al 76% (80.390), frente al 53% entre los hombres (56.063).

El 56% (59.236) de los negocios informales comenzaron por necesidad y el 47% (49.717) tienen menos de cinco años de funcionar.

En promedio, venden ¢532.692 al mes, gastan ¢315.556 y obtienen una ganancia media de ¢217.136. Es un ingreso vulnerable, pero superior a la línea de pobreza urbana de 2025, que fue de ¢127.324.

El informe también analizó a 520 propietarios de comercios minoristas de la Gran Área Metropolitana.

El trabajo informal está a la orden del día en el país. (Jorge Castillo)

La encuesta no representa a todo el sector, pero sirve como aproximación. El 60% identifica como obstáculos el tiempo de tramitación y el costo de los trámites para formalizarse. Además, una tercera parte de los negocios informales considera poco probable o casi imposible lograrlo en los próximos cinco años.

Las mujeres enfrentan una dificultad adicional: la carga de trabajo doméstico y de cuidados no remunerados reduce el tiempo disponible para cumplir obligaciones y hacer crecer el negocio.

El costo y los trámites evitan que muchos pulseadores se pasen a la formalidad. (Cortesía)

El estudio señala que la formalización aumenta cuando hay acceso al crédito, un local independiente, contabilidad separada del hogar y capacitación.

Pero esos recursos casi siempre están fuera del alcance de los negocios de subsistencia. Incluso entre los negocios formales, un 43% dice que los trámites y pagos periódicos dificultan mantenerse en esa condición.