Don Alejandro Ocampo viaja desde El Coyol de Alajuela a San José todos los días por la mañana. Ni modo, le toca hacerlo en hora pico.

Lo mismo por las tarde-noche, cuando regresa a su hogar.

“Cada día las presas están peor. Cada día gasto más en gasolina y cada día paso más tiempo de mi vida en presas”, nos confirma.

Asegura don Alejandro que hay días que sí se desespera demasiado entre las presas y “la verdad, yo no veo por donde haya alguna solución.

Don Alejandro asegura que maneja demasiado por día y la culpa es de las presas entre El Coyol y San José. (Cortesía/Cortesía)

“Las presas llegaron para quedarse y por mucho tiempo, eso es lo peor”, asegura con desconsuelo para, de una vez, informarnos de que él trata de salir a las cinco de la mañana y volver antes de las cinco de la tarde y así se ahorra minutos valiosos.

“Pero si juega la Liga en el Morera Soto o hay un solo choque… se jodió todo y la presa se vuelve enorme y muy insoportable”, reconoce.

No está solo este alajuelense; resulta que el Informe Estado de la Nación 2026 confirma que las ampliaciones realizadas en la Ruta 1 y la Ruta 39, conocida como Circunvalación, no han logrado reducir de forma sostenida la congestión vial.

En el tramo entre La Uruca y La Garita, de 27,32 kilómetros, una persona que viaja de lunes a viernes hacia su trabajo acumuló en 2025 un promedio de 216 minutos adicionales por día entre los atrasos y el tiempo que reserva para evitar llegar tarde.

La Circunvalación Norte bajó los tiempos al inicio, ahora están parecidos a antes de su inaguración. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

El cálculo incluye 57 minutos de retraso por la mañana, 112 minutos por la tarde y 23 minutos de previsión.

Ese tiempo representa un costo económico personal anual cercano a ¢1,7 millones por conductor. El cálculo equivale a 2,8 veces un salario mensual de referencia y al 21,7% del ingreso bruto anual. En 2019, el costo calculado era de ¢1,1 millones.

El informe aclara que esa cifra no es una factura que la persona deba pagar directamente, sino el valor económico del tiempo perdido y del uso adicional del vehículo. Tampoco incluye los costos sociales de la contaminación, los accidentes, la pérdida de productividad y los efectos sobre la salud.

En el tramo de Circunvalación entre Zapote y Calle Blancos, de 4,5 kilómetros, las obras también mejoraron el tránsito por un tiempo.

Si don Alejandro sale de San José después de las 5 de la tarde, esto es lo que se topa de fijo. (Rafael Pacheco Granados)

Sin embargo, en 2024 y 2025 los atrasos volvieron a acercarse a los niveles de 2019. Para 2025, el tiempo adicional diario se calculó en 25,7 minutos y el costo anual en unos ¢220.000 por usuario.

El Programa Estado de la Nación señala que la solución no depende solo de construir más infraestructura. También exige ordenar mejor el territorio y desarrollar un sistema de transporte público masivo, interconectado, eficiente y limpio.