Estados Unidos confirma la existencia de objetos voladores que usan tecnología inexplicable

En 1969, durante una entrevista a los miembros de la tripulación del Apolo 11, el astronauta Buzz Aldrin, uno de los dos que pisó la Luna en esa misión, recordó que vio varias luces inusuales, como un objeto “considerable” cerca de la Luna y una “fuente de luz bastante brillante” que la tripulación creyó pudo ser una luz láser.

En setiembre del 2023, un piloto de drones hizo el reporte porque vio un “objeto lineal” que tenía una luz muy brillante y al cual se le veían “bandas dentro de la luz”. El objeto fue visible de cinco a diez segundos y luego la luz se apagó y el objeto desapareció”, según el documento del FBI.

Una imagen como esta, pero sin la pupila, se confirma fue vista. (Captura de pantalla/Captura de pantalla)

Justo el año pasado, 2025, al entrevistar a un oficial de inteligencia de Estados Unidos, quien mientras hacía una búsqueda en un helicóptero se topó con un orbe (esfera luminosa inexplicable que se dice pertenece a la vida extraterrestre) “supercaliente” como flotando sobre la tierra y a una velocidad de unos 32 kilómetros por hora, después, se le unieron otros 5 orbes y de un pronto a otro estallaron hacia arriba y hacia abajo.

OVNI, un platillo volante alienígena sobrevolando el campo, suspendido inmóvil en el aire. Objeto volador no identificado, invasión alienígena, vida extraterrestre, viajes espaciales, nave espacial humanoide (Shutterstock/Imagen)

Son solo algunos ejemplos de los documentos privados, clasificados les dicen también, que el gobierno de Estados Unidos, a orden de su presidente Donald Trump, liberó el pasado viernes 8 de mayo. Más de 160 documentos, algunos que son de la década de 1940, fueron publicados en un apartado de la página web del Pentágono.

Uno de los documentos, de diciembre de 1947, contiene una serie de informes sobre “discos voladores”.

Tres puntos de luz que vieron los astronautas desde la Luna, como si los estuvieran vigilando. (Pentágono Estados Unidos/Cortesía)

Un informe de inteligencia de la Fuerza Aérea de noviembre de 1948 (clasificado como “máximo secreto”) incluye información sobre avistamientos de “aeronaves no identificadas” y de “platillos voladores.

“Desde hace algún tiempo nos preocupan los informes recurrentes sobre platillos voladores”, se lee en ese archivo.

Otro documento de 2023 reporta que tres agentes especiales federales describieron, cada uno por separado, haber visto en el cielo órbitas naranja que a su vez emitían órbitas rojas más pequeñas.

Dos agentes más aseguraron haber presenciado “una órbita naranja brillante que se posaba cerca de una aguja rocosa”. El relato incluye una ilustración de un círculo rojo y naranja con una franja amarilla en su parte inferior.

Esta es otra nave inexplicable que está registrada en fotos y video. (Pentágono Estados Unidos/Cortesía)

El fenómeno fue descrito como “similar al Ojo de Sauron de El Señor de los Anillos, excepto que no tenía pupila”.

Marco González, costarricense experto en vida extraterrestre y a quien le presentamos tiempo atrás porque visitó con fines de estudio la mundialmente conocida Área 51 en Estados Unidos, asegura que esos documentos son solo una pequeña muestra de toda la evidencia sobre vida extraterrestre que tienen no solo Estados Unidos, sino otras potencias como China, Japón y Rusia.

González incluso recordó al congresista norteamericano, Tim Burchett, quien tiene acceso a información confidencial sobre los estudios hechos por Estados Unidos sobre vida extraterrestre y dijo que los estadounidenses “se volverían locos” si vieran la información sobre extraterrestres que él ha visto.

“He recibido información de casi todas las agencias del gobierno. Si la gente supiera lo que he visto, no podría dormir. Pasaría noches en vela pensando en eso o preocupada por lo que implica”, dijo Burchett.