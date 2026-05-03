Estados Unidos retira visa a varios integrantes de la junta directiva de La Nación

Estados Unidos le retiró la visa a varios de los integrantes de la junta directiva de La Nación, este sábado 2 de mayo del 2026.

La revocatoria de la visa a miembros de la junta directiva de La Nación se dio a conocer este sábado. (Alonso Tenorio)

La noticia la confirmó la empresa mediante el siguiente comunicado de prensa:

“Reconocemos plenamente que Estados Unidos, como cualquier Estado soberano, tiene la potestad de determinar los términos de ingreso a su territorio y respetamos su facultad de tomar decisiones en materia migratoria conforme a sus leyes y políticas.

“Sin embargo, resulta inédito en la historia reciente de Costa Rica que se revoque la visa a miembros de la Junta Directiva de un periódico generalista e independiente. Hasta el momento, ninguno de nuestros miembros ha recibido explicación oficial alguna sobre los fundamentos de estas decisiones.

“Asimismo, llama la atención que, al igual que en otros casos recientes relacionados con figuras públicas costarricenses, la divulgación inicial de estos hechos haya ocurrido por vías ajenas a cualquier notificación oficial a las personas afectadas. Este hecho, por sí mismo, merece reflexión en una democracia que valora la institucionalidad, la transparencia y el debido proceso.

“Bajo ninguna circunstancia estos hechos alterarán el compromiso ni el ejercicio independiente del periodismo que ha caracterizado a La Nación durante 79 años.

“Renovamos nuestro compromiso fundamental: informar con rigor y veracidad sobre los hechos de interés público, investigarlos con profundidad, mantener una crítica razonada de los acontecimientos nacionales e internacionales, y contribuir a la preservación de los valores democráticos y las libertades fundamentales que sostienen nuestra convivencia como sociedad", dice el comunicado de prensa.

El retiro de estas visas, que incluyen las de Pedro Abreu Jiménez, presidente de la junta directiva de La Nación y de la directora Carmen Montero Luthmer, se suma a otros revocamientos recientes a figuras políticas que han cuestionado algunas decisiones de Rodrigo Chaves, presidente de la República.

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Hasta un expresidente de la República

Entre las personas a las que se les ha negado la entrada a Estados Unidos están Óscar Arias Sánchez, expresidente de la Repúbloca y premio Nobel de la Paz, quien fue notificado en abril del 2025.

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Antes que él, la noticia la recibieron los exdiputados Francisco Nicolás, Johana Obando, Cynthia Córdoba y Rodrigo Arias, este último, hermano de Óscar Arias.

A ellos se les suman la auditora general del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), Ana Sofía Machuca Flores; el magistrado Paul Rueda, de la Sala Constitucional; Leonel Baruch, dueño de CrHoy y Fernando Cruz, magistrado de la Sala Constitucional.

Rodrigo Arias, expresidente de la Asamblea Legislativa anterior, había manifestado, en entrevista con La Nación, que él sabía el motivo por el que le habían negado el ingreso al país norteamericano.

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“No tengo la menor duda de que la visa mía me la quitaron a petición del presidente de la República (Rodrigo Chaves), no tengo ninguna duda”, dijo Rodrigo Arias en su momento.

Mientras que su hermano, expremio Nobel de la Paz, había argumentado: “¿Cómo es que al que piensa diferente lo quieren castigar?Eso no es democracia, eso puede ser cualquier cosa menos democracia: donde no hay libertad de crítica, de pensamiento, libertad de expresión, libertad de prensa. Esas son características democráticas. El hecho de que uno discrepe, ya yo soy un expresidente de 84 años,no le hace daño a nadie”.