Estafa casi perfecta: así intentaron dejar a costarricense al borde de la ruina

Luis, quien prefirió no dar su nombre real, se salvó por un pelito de caer en una estafa que le iba a dejar los bolsillos vacíos.

Resulta que en julio del año pasado, uno de sus parientes que vive en otro país, lo contactó a través de los mensajes de Facebook y así, de la forma más inocente, comenzó el intento de estafa.

Las estafas son cada vez más sofisticadas y en Costa Rica estamos viviendo una seria crisis de ciberseguridad. Foto: Shutterstock.

“Él me escribe y hasta me dice el apodo que me tiene de cariño, que le encantó verme en Navidad, que la pasó muy bien y que aún recuerda la birra que nos tomamos. Eso me hizo pensar que estaba hablando con él”, contó Luis.

“Me dice ‘mirá, se me descompuso el celular, te voy a dar mi nuevo número’ y me escribió. Me dijo: ‘mirá, voy a ir de viaje, pero me atrasaron el vuelo, ¿usted me puede recibir un caja que va por DHL? Va a llegar primero que mi vuelo’ y así que acepté con mucho gusto”.

Luis siguió coordinando con su supuesto pariente para ir a recoger la caja, que en teoría, ya estaba todo pago y él le advierte que la compañia DHL lo va a contactar.

“Ellos me llaman, comienzan a dar datos míos como la cédula y me dicen: ‘el paquete no pasó, si no paga los 3.000 dólares hoy (poco más de 1 millon 540 mil colones) se va a juicio", explicó.

“Traté de llamar al supuesto número de mi pariente y me decía que no me podía contestar. Cuando atiende la llamada, su voz era un poco extraña, y me dice que no me preocupe, que le dé mi número de cuenta y el me hace el depósito para ir a pagar".

Recuerde que las instituciones y empresas jamás le van a pedir información sensible como números de cuentas o contraseñas. Foto: Archivo.

En ese momento a Luis se le encendieron las alarmas y se le ocurrió contactar a la esposa del pariente, quien le confirmó que en ningún momento lo han llamado y que, por el contrario, están de viaje.

En ese instante le llegó un supuesto documento de parte de DHL, en el que aseguran que lo van a llevar a juicio y si no fuera porque un logo no calzaba, Luis se pudo ir en la tira.

Crisis de estafas

Hoy en día las estafas están a la orden del día y este 2024 ha sido un año bastante caótico para los ticos en cuanto a estas prácticas.

Para que se haga una idea, solo en los primeros seis meses de este año, según datos del Ministerio Público, se han dado más intentos de estafa que las que se presentaron a lo largo de todo el 2023.

Quizás usted ha recibido un mensaje de texto de parte de Correos de Costa Rica sobre un supuesto paquete que recibió o, otro muy popular, es el de Cosevi asegurando que tiene pendiente el pago de una multa.

Ambos son estafas, ¡por favor no abra los enlaces que adjunta!

Así se ve el mensaje que envían los mañosos que se hacen pasar por Correos de Costa Rica.

Resulta que en Costa Rica tenemos la particularidad de que muchos de nuestros datos, como la edad, número de cédula, lugar de votación y hasta los nombres de los papás, son de acceso público a través del Registro Civil.

A esto hay que sumarle que al año se viven dos picos importantes en cuanto a intentos de estafa. El primero es durante los meses de abril, mayo y junio, mientras que el segundo se da entre octubre, noviembre y diciembre.

Póngase vivo

Como estamos en uno de los picos, es importante que usted sepa cómo identificar un intento de estafa para que se pueda defender.

En La Teja conversamos con Esteban Jiménez, experto en ciberseguridad, quien explica que hay ciertos indicadores que podemos detectar casi que al instante.

El principal delator es la urgencia.

En la mayoría de estafas le van a decir que tienen que dar alguna información o hacer algo, ahí mismo y al instante o algo malo va a suceder. Un trámite real de una institución jamás va a ser instantáneo, mucho menos cobros de paquetes o multas, por ejemplo.

También, los mañosos usualmente van a querer aprovecharse de usted a través de la parte emocional y es probable que se intenten hacer pasar por un familiar o alguien conocido, como fue el caso de Luis.

Hay ciertos cuidado y medidas que usted mismo puede tomar para no caer en estafas. Foto: Shutterstock.

Entonces, si lo contactan de forma muy familiar y pidiéndole algo con urgencia, póngale la firma de que se trata de una estafa.

De ahí en fuera, puede aplicar las técnicas básicas de cuidado:

Revise bien todos los enlaces que le envíen y nunca abra los que le parecen sospechosos.

No ingrese información personal en sitios desconocidos o que no le inspiren confianza.

Cuando ingrese información personal o financiera, busque el símbolo de candado verde en la barra de direcciones. Esto indica que el sitio web está utilizando una conexión segura.

Una técnica que puede utilizar es la “Prueba de Vida” que consiste en que, en caso de duda, le pida a la otra persona una credencial que demuestre que se trata de la persona real.

Por ejemplo, si es un familiar suyo o conocido que le está pidiendo plata, puede pedirle una videollamada y así se asegura de que todo está bien.

Si es un agente de una empresa o institución, puede pedirle una identificación y el puesto y llama directamente a la compañía y pregunta por esa persona.

En este momento se está tramitando en la Asamblea Legislativa la Ley Nacional de Ciberseguridad que, entre otras cosas, busca regular la protección de datos y establece el estándar nacional de seguridad de la información.