¿Estamos cerca de que en Costa Rica se llegue a pagar por matar policías?

El ataque a balazos que cobró la vida de un agente del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y dejó gravemente herido a otro, cruzó una línea muy peligrosa.

Los dos policías judiciales estaban dentro de un carro, en Tirrases de Curridabat, haciendo una vigilancia, cuando dos jóvenes en una moto dispararon contra ellos. Jeiner Gómez falleció de inmediato y el otro agente está delicado en el hospital Calderón Guardia.

La diputada Gloria Navas dice que se debe repeler a esos grupos con fuerza y rapidez. (Asamblea Legislativa)

La emboscada que recibieron los agentes podría abrir la puerta a que en un futuro cercano en Costa Rica se repita una triste realidad que se dio en Colombia en los tiempos de Pablo Escobar: el pago en grupos narcos por matar policías.

“A los policías los estaban matando por dinero: 1 millón de pesos (unos ¢122 mil) por un agente, 2 millones (unos ¢245 mil) por un suboficial, 3 millones (¢367 mil) por un oficial y hasta 5 millones (612 mil) por cualquier miembro del Bloque de Búsqueda”, se detalla en un artículo del medio de comunicación El Tiempo, de Colombia, publicado en diciembre de 2020, en una entrevista que le hicieron a una policía.

Según detalla el reportaje, en una sola semana llegaban a matar 25 policías.

“Los mataban cuando entraban y salían de sus casas, cuando visitaban las familias o mientras prestaban servicio en las calles, sin contar los que fallecían en los operativos de seguridad”, agrega la nota.

Al consultarle a la diputada Gloria Navas, presidenta de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa, si lo que pasó este miércoles en la noche abre la posibilidad a que en Costa Rica se empiece a pagar por matar oficiales, dijo que sí.

“Sí, claro, incluso el mensaje que se manda por la misma situación es fortalecer a esos grupos, ese es el mensaje que estamos enviando, clarísimo, hay que detenerlo, los delincuentes tienen que saber que hay contención, que si no repelemos esto con fuerza y con rapidez, vamos a perder mucho por Costa Rica.

La diputada cree que se le debe destinar más dinero a las policías. Foto: Con fines ilustrativos

“Vamos a perder el país si seguimos así, es un dolor de corazón que tengo como persona y como diputada, de sentirse uno con las manos atadas, pero no, no las tenemos atadas, tenemos de dónde buscar y dar las soluciones. Cuando escuchamos al señor director del OIJ (Rándall Zúñiga) hablar, vemos que es una persona de carne y hueso que siente el dolor, sus policías son como sus hijos para él, funciona como un padre de familia con respecto a ellos. La casa está incendiada y hay que apagar ese fuego”, aseguró la legisladora.

Navas hizo un llamado a la población a para que cuide a sus niños y jóvenes, que no asuman riesgos en estos tiempos, ya que dijo que la seguridad es una labor en colectivo.

“El saber que el sospechoso de matar al agente del OIJ es un menor de 17 años da horror, son jóvenes y cambiando leyes no vamos a resolver el asunto, aumentando penas o quitando beneficios no se hace algo ahorita, no, no, el problema es más profundo que eso, tenemos que destinarle el dinero necesario a las policías, punto”, aseguró la diputada.