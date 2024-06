Estas son algunas útiles aplicaciones de Inteligencia Artificial y le explicamos sus usos

La inteligencia artificial se centra en el desarrollo de sistemas que pueden procesar información y simular funciones cognitivas humanas como el aprendizaje, el razonamiento y la resolución de problemas. Shuttersctock. (Shutterstock)

La Inteligencia artificial (IA) llegó para quedarse, y hoy en día encontramos aplicaciones y sitios web que nos ayudan a realizar tareas que, normalmente, requieren inteligencia humana.

En términos más técnicos, la inteligencia artificial se centra en el desarrollo de sistemas que pueden procesar información, reconocer patrones y tomar decisiones con cierto grado de autonomía, simular funciones cognitivas humanas como el aprendizaje, el razonamiento y la resolución de problemas.

Ariel Ramos, experto en tecnologías emergentes de la U Fidélitas, aclaró que, indudablemente, habrá puestos de trabajo que serán reemplazables por robots y otros se transformarán, pero siempre se necesitarán de las personas para poder llevar a cabo algunos procesos.

“En ciertas áreas de trabajo, las personas deberán capacitarse para aprender a trabajar de la mano de la Inteligencia Artificial.

“En la parte artística, cada vez más los diseñadores usan herramientas de IA; en el análisis se necesita del hombre para interpretar la información y en cuanto a la tecnología, hay programadores que usan IA, pero si no saben hacer la programación no podrán sacarle provecho a estas herramientas”, aseguró.

Ramos nos dio un listado de algunas de las herramientas más usadas de Inteligencia Artificial, que se pueden usar con versiones gratuitas. Algunas de ellas se pueden usar desde la web y otras se pueden descargar como aplicaciones.

Herramientas de Inteligencia Artificial. Captura de pantalla.

Canva

Es una aplicación para diseño. Su versión gratuita se puede descargar en el teléfono e incorpora IA. En ella se puede subir una foto y hacer que la imagen lea un texto; por ejemplo, como si fuera un video.

Genially

Se utiliza desde la computadora y puede pedir a la herramienta que genere imágenes para un tema en específico y tiene una versión gratuita. Se pueden hacer presentaciones, infografías y líneas de tiempo.

Adobe podcast

Para las personas que desarrollan o que trabajan con audios, existe la versión gratuita de este sitio web que le ayuda a remover sonidos secundarios, para grabaciones.

Herramientas de Inteligencia Artificial. Captura de pantalla.

Grammarly

Es un asistente de escritura, detecta lo que escribo y ayuda a mejorar la redacción, es lo que hacía Word, pero de forma más precisa, porque se basa en el contexto de la historia. Ha mejorado mucho porque te corrige las palabras y ayuda con la estructura de los textos. Se puede instalar en la computadora y le revisa textos constantemente.

Context

Es una herramienta para hacer chatbots automatizados que responden preguntas de usuarios en web.

Craiyon

Es una herramienta para crear imágenes. Se usa desde la computadora y, por ejemplo, se pueden eliminar fondos de fotos existentes.

Chatgpt

Es un generador de contenido, ya se ha actualizado, porque hasta hace unos meses contenía información al 2022. Elabora textos, resúmenes, permite revisar la estructura de textos.

Herramientas de Inteligencia Artificial. Captura de pantalla.

Gemini

Es un generador de contenido de Google, es la competencia directa de Chatgpt. Permite hacer textos, le brinda datos históricos.

Recomendaciones

Para Ramos, es importante cuidar la información que se comparte a través de estas plataformas, porque al publicar datos en una cuenta llegan a pertenecer a una empresa, como se hace en redes sociales.

“La mejor forma de aprovechar la Inteligencia Artificial, es por medio de la experiencia que tenga la persona en el campo de trabajo en el que se desarrolla, para que le pueda sacar el máximo provecho.

“Nunca va a ser igual que use una herramienta y me genere un estudio de datos, si no tengo idea de cómo interpretarlos. Uno no solamente puede pedir ideas si no sabe cómo se podría aplicar”, expresó.

Para el docente, la Inteligencia Artificial debe ser utilizada como un complemento, como Excel, como las calculadoras científicas.

Toda la información que se solicita en herramientas como Chatgpt debe ser corroborada. Archivo. (Supatman/Getty Images)

“No se puede confiar a ciegas, también debemos verificar la información, porque ha sucedido que tengo un error de código y le pido a la IA una solución, pero cuando veo la respuesta no puedo interpretarla porque no tengo experiencia en esa área.

“La Inteligencia Artificial es una herraminta, pero como todas, debe usarse con cuidado”, añadió.

* Algunos datos de esta nota se tomaron de la Inteligencia Artificial (IA).