Este es el gabinete completo de Laura Fernández (hay sorpresas)

Laura Fernández cambia la cabeza de una de las instituciones que más falló con Rodrigo Chaves (Jose Cordero/Jose Cordero)

Laura Fernández, presidenta electa de Costa Rica, anunció este martes quiénes conformarán su gabinete y algunas sorpresas.

El anuncio lo hizo en una conferencia de prensa que se llevó a cabo en el Teatro Melico Salazar, en el centro de San José.

Fernández aseguró sentir una gran ilusión, pero a la vez una gran responsabilidad a la hora de elegir a las personas que la acompañarán en su tarea de dirigir el país.

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“He pensado y he colocado estratégicamente a cada persona que estoy a punto de anunciar en cada ministerio y en cada presidencia ejecutiva”, manifestó la próxima mandataria al inicio del acto.

“Estoy profundamente emocionada y orgullosa de presentarles a mi equipo de gobierno”, agregó poco antes de dar a conocer los nombres.

Los primeros que dio a conocer fueron los próximos presidentes ejecutivos.

- Paola Nájera (exdiputada oficialista) será la nueva presidenta ejecutiva de la Junta de Protección Social (JPS)



- Mónica Chacón seguirá al frente del Instituto Nacional de Seguros (INS)



- María José Vega Sanabria será la presidenta ejecutiva del Patronato Nacional de la Infancia (PANI)



- Mónica Taylor sigue como presidenta de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS)



- José David Córdoba sigue al frente del Consejo Nacional de Producción (CNP)



- Marco Acuña continuará como presidente ejecutivo del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE)



- Jhonny Leiva Murillo dirigirá el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU)



- Marcos Borges será el presidente ejecutivo del Instituto Costarricense de Turismo (ICT)



- Carolina Delgado será la presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres (Inamu)



- Lourdes Sáurez seguirá como presidenta ejecutiva de Acueductos y Alcantarillados (AyA)



- Ricardo Quesada Salas sigue como presidente del Instituto de Desarrollo Rural (Inder)



- Karla Montero continúa como presidenta de la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope)



- Martin Vargas dirigirá la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva)



- Edgar Oviedo será el presidente ejecutivo del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA)



- Alejandro Picado seguirá como presidente ejecutivo de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE)



- Jose Miguel Jiménez será el presidente del Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM)



- Warner Quesada Céspedes sigue como presidente ejecutivo del Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico (INCOP)



- Juan Diego López será el presidente Ejecutivo del Sistema Nacional de Radio y Televisión (Sinart)



- Álvaro Bermúdez seguirá como presidente ejecutivo del Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer)



- Carlos Andrés Robles será el presidentede ejecutivo del Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (Incopesca)



- Róger Madrigal seguirá como presidente del Banco Central de Costa Rica (BCCR)



Los ministros son los siguientes:



- Manuel Tovar, será la cabeza del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto



- Gerald Campos dirigirá el Ministerio de Seguridad Pública



- Gabriel Aguilar estará a cargo del Ministerio de Justicia y Paz



- Juan Gabriel Ramírez será el encargado del Ministerio de Agricultura y Ganadería



- María del Milagro Solórzano dirigirá el Ministerio de Economía Industria y Comercio (MEIC)



- Mónica Navarro será la encargada del Ministerio de Ambiente y Energía (Minae)



- Efraím Zeledón seguirá al frente del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT)



- Leonardo Sánchez seguirá dirigiendo el Ministerio de Educación Pública (MEP)



- Alexander Sánchez será el nuevo encargado del Ministerio de Salud



- Roy Thompson estará al frente del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS)



- Jorge Rodríguez seguirá al frente del Ministerio de Cultura y Juventud



- Karla Morales Rojas estará a cargo del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplan)



- Guillermo Carazo será la cabeza del Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos



- Paula Bogantes seguirá como jerarca del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación



- Indiana Trejos será la encargada del Ministerio de Comercio Exterior (Comex)



- Yorleni León seguirá al frente del Ministerio de Desarrollo Humano e Inclusión Social



- Arnold Zamora seguirá al frente del Ministerio de Comunicación



- Rodrigo Chaves estará a cargo del Ministerio de la Presidencia. Además estará a cargo del Ministerio de Hacienda y será el coordinador del equipo económico.