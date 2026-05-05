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Este es el gabinete completo de Laura Fernández (hay sorpresas)

Laura Fernández puso fin a las especulaciones y anunció quienes integrarán su gabinete (algunos nombres nadie los esperaba)

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Por Rocío Sandí
Presentación de gabinete de Laura Fernández.
Laura Fernández cambia la cabeza de una de las instituciones que más falló con Rodrigo Chaves (Jose Cordero/Jose Cordero)

Laura Fernández, presidenta electa de Costa Rica, anunció este martes quiénes conformarán su gabinete y algunas sorpresas.

El anuncio lo hizo en una conferencia de prensa que se llevó a cabo en el Teatro Melico Salazar, en el centro de San José.

Fernández aseguró sentir una gran ilusión, pero a la vez una gran responsabilidad a la hora de elegir a las personas que la acompañarán en su tarea de dirigir el país.

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“He pensado y he colocado estratégicamente a cada persona que estoy a punto de anunciar en cada ministerio y en cada presidencia ejecutiva”, manifestó la próxima mandataria al inicio del acto.

“Estoy profundamente emocionada y orgullosa de presentarles a mi equipo de gobierno”, agregó poco antes de dar a conocer los nombres.

Los primeros que dio a conocer fueron los próximos presidentes ejecutivos.

  • - Paola Nájera (exdiputada oficialista) será la nueva presidenta ejecutiva de la Junta de Protección Social (JPS)
  • - Mónica Chacón seguirá al frente del Instituto Nacional de Seguros (INS)
  • - María José Vega Sanabria será la presidenta ejecutiva del Patronato Nacional de la Infancia (PANI)
  • - Mónica Taylor sigue como presidenta de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS)
  • - José David Córdoba sigue al frente del Consejo Nacional de Producción (CNP)
  • - Marco Acuña continuará como presidente ejecutivo del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE)
  • - Jhonny Leiva Murillo dirigirá el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU)
  • - Marcos Borges será el presidente ejecutivo del Instituto Costarricense de Turismo (ICT)
  • - Carolina Delgado será la presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres (Inamu)
  • - Lourdes Sáurez seguirá como presidenta ejecutiva de Acueductos y Alcantarillados (AyA)
  • - Ricardo Quesada Salas sigue como presidente del Instituto de Desarrollo Rural (Inder)
  • - Karla Montero continúa como presidenta de la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope)
  • - Martin Vargas dirigirá la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva)
  • - Edgar Oviedo será el presidente ejecutivo del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA)
  • - Alejandro Picado seguirá como presidente ejecutivo de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE)
  • - Jose Miguel Jiménez será el presidente del Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM)
  • - Warner Quesada Céspedes sigue como presidente ejecutivo del Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico (INCOP)
  • - Juan Diego López será el presidente Ejecutivo del Sistema Nacional de Radio y Televisión (Sinart)
  • - Álvaro Bermúdez seguirá como presidente ejecutivo del Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer)
  • - Carlos Andrés Robles será el presidentede ejecutivo del Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (Incopesca)
  • - Róger Madrigal seguirá como presidente del Banco Central de Costa Rica (BCCR)
  • Los ministros son los siguientes:
  • - Manuel Tovar, será la cabeza del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto
  • - Gerald Campos dirigirá el Ministerio de Seguridad Pública
  • - Gabriel Aguilar estará a cargo del Ministerio de Justicia y Paz
  • - Juan Gabriel Ramírez será el encargado del Ministerio de Agricultura y Ganadería
  • - María del Milagro Solórzano dirigirá el Ministerio de Economía Industria y Comercio (MEIC)
  • - Mónica Navarro será la encargada del Ministerio de Ambiente y Energía (Minae)
  • - Efraím Zeledón seguirá al frente del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT)
  • - Leonardo Sánchez seguirá dirigiendo el Ministerio de Educación Pública (MEP)
  • - Alexander Sánchez será el nuevo encargado del Ministerio de Salud
  • - Roy Thompson estará al frente del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS)
  • - Jorge Rodríguez seguirá al frente del Ministerio de Cultura y Juventud
  • - Karla Morales Rojas estará a cargo del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplan)
  • - Guillermo Carazo será la cabeza del Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos
  • - Paula Bogantes seguirá como jerarca del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación
  • - Indiana Trejos será la encargada del Ministerio de Comercio Exterior (Comex)
  • - Yorleni León seguirá al frente del Ministerio de Desarrollo Humano e Inclusión Social
  • - Arnold Zamora seguirá al frente del Ministerio de Comunicación
  • - Rodrigo Chaves estará a cargo del Ministerio de la Presidencia. Además estará a cargo del Ministerio de Hacienda y será el coordinador del equipo económico.
Gabinete Ministros
05/05/2026 Gabinete Ministros Laura Fernández, presidenta electa, presenta a los miembros de su gabinete en el Teatro Melico Salazar este martes 5 de mayo de 2026.Foto José Cordero (José Cordero /Jcordero)
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Rocío Sandí

Rocío Sandí

Licenciada en Comunicación de Mercadeo de la Universidad Americana; Periodista de la Universidad Internacional de las Américas, con experiencia en Sucesos, Judiciales y Nacionales. Antes trabajó en La Nación y ADN Radio.

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