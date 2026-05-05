Este es el gabinete completo de Laura Fernández (hay sorpresas)

Laura Fernández, presidenta electa de Costa Rica, anunció este martes quiénes conformarán su gabinete y algunas sorpresas.
El anuncio lo hizo en una conferencia de prensa que se llevó a cabo en el Teatro Melico Salazar, en el centro de San José.
Fernández aseguró sentir una gran ilusión, pero a la vez una gran responsabilidad a la hora de elegir a las personas que la acompañarán en su tarea de dirigir el país.
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“He pensado y he colocado estratégicamente a cada persona que estoy a punto de anunciar en cada ministerio y en cada presidencia ejecutiva”, manifestó la próxima mandataria al inicio del acto.
“Estoy profundamente emocionada y orgullosa de presentarles a mi equipo de gobierno”, agregó poco antes de dar a conocer los nombres.
Los primeros que dio a conocer fueron los próximos presidentes ejecutivos.
- - Paola Nájera (exdiputada oficialista) será la nueva presidenta ejecutiva de la Junta de Protección Social (JPS)
- - Mónica Chacón seguirá al frente del Instituto Nacional de Seguros (INS)
- - María José Vega Sanabria será la presidenta ejecutiva del Patronato Nacional de la Infancia (PANI)
- - Mónica Taylor sigue como presidenta de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS)
- - José David Córdoba sigue al frente del Consejo Nacional de Producción (CNP)
- - Marco Acuña continuará como presidente ejecutivo del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE)
- - Jhonny Leiva Murillo dirigirá el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU)
- - Marcos Borges será el presidente ejecutivo del Instituto Costarricense de Turismo (ICT)
- - Carolina Delgado será la presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres (Inamu)
- - Lourdes Sáurez seguirá como presidenta ejecutiva de Acueductos y Alcantarillados (AyA)
- - Ricardo Quesada Salas sigue como presidente del Instituto de Desarrollo Rural (Inder)
- - Karla Montero continúa como presidenta de la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope)
- - Martin Vargas dirigirá la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva)
- - Edgar Oviedo será el presidente ejecutivo del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA)
- - Alejandro Picado seguirá como presidente ejecutivo de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE)
- - Jose Miguel Jiménez será el presidente del Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM)
- - Warner Quesada Céspedes sigue como presidente ejecutivo del Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico (INCOP)
- - Juan Diego López será el presidente Ejecutivo del Sistema Nacional de Radio y Televisión (Sinart)
- - Álvaro Bermúdez seguirá como presidente ejecutivo del Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer)
- - Carlos Andrés Robles será el presidentede ejecutivo del Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (Incopesca)
- - Róger Madrigal seguirá como presidente del Banco Central de Costa Rica (BCCR)
- Los ministros son los siguientes:
- - Manuel Tovar, será la cabeza del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto
- - Gerald Campos dirigirá el Ministerio de Seguridad Pública
- - Gabriel Aguilar estará a cargo del Ministerio de Justicia y Paz
- - Juan Gabriel Ramírez será el encargado del Ministerio de Agricultura y Ganadería
- - María del Milagro Solórzano dirigirá el Ministerio de Economía Industria y Comercio (MEIC)
- - Mónica Navarro será la encargada del Ministerio de Ambiente y Energía (Minae)
- - Efraím Zeledón seguirá al frente del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT)
- - Leonardo Sánchez seguirá dirigiendo el Ministerio de Educación Pública (MEP)
- - Alexander Sánchez será el nuevo encargado del Ministerio de Salud
- - Roy Thompson estará al frente del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS)
- - Jorge Rodríguez seguirá al frente del Ministerio de Cultura y Juventud
- - Karla Morales Rojas estará a cargo del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplan)
- - Guillermo Carazo será la cabeza del Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos
- - Paula Bogantes seguirá como jerarca del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación
- - Indiana Trejos será la encargada del Ministerio de Comercio Exterior (Comex)
- - Yorleni León seguirá al frente del Ministerio de Desarrollo Humano e Inclusión Social
- - Arnold Zamora seguirá al frente del Ministerio de Comunicación
- - Rodrigo Chaves estará a cargo del Ministerio de la Presidencia. Además estará a cargo del Ministerio de Hacienda y será el coordinador del equipo económico.