Este es el grupo de afortunados que recibirá el aguinaldo antes que el resto del país este 2025

El Ministerio de Hacienda dio a conocer el calendario oficial de pagos, y un grupo de personas cobrará su aguinaldo 2025 antes que todos los demás

Por Marcelo Poltronieri
03/09/2024 San José. Edificio central del Ministerio de Hacienda. Foto: Rafael Pacheco Granados
El Ministerio de Hacienda confirmó las fechas de pago del aguinaldo 2025. (Rafael Pacheco Granados)

El Ministerio de Hacienda confirmó que los pensionados del Estado serán los primeros en recibir el aguinaldo 2025, antes que los demás trabajadores del sector público y privado. Según el calendario oficial, este grupo cobrará su dinero el viernes 28 de noviembre, junto con la pensión correspondiente a ese mes.

Este adelanto permitirá a miles de jubilados organizar con tiempo sus gastos y preparativos para las fiestas de fin de año, así como realizar compras o pagos con mayor tranquilidad.

Pago para funcionarios públicos será una semana después

Los funcionarios públicos deberán esperar unos días más para recibir su aguinaldo 2025, ya que el depósito general está programado para el viernes 5 de diciembre. Este beneficio anual, conocido popularmente como el “dinerito extra de diciembre”, representa una ayuda importante para los hogares costarricenses.

Las autoridades del Ministerio recordaron la importancia de planificar el uso del aguinaldo y destinar una parte al ahorro o al pago de deudas, evitando los gastos impulsivos que suelen aumentar en esta época.

Sector privado tiene hasta el 20 de diciembre

Por su parte, las empresas privadas tienen tiempo hasta el 20 de diciembre para cancelar el aguinaldo a sus colaboradores, según lo establece el Código de Trabajo. El monto equivale al promedio de los salarios percibidos durante los últimos doce meses de trabajo.

El Ministerio de Trabajo recomendó a los empleados verificar que el cálculo sea correcto y a las empresas cumplir con los plazos establecidos para evitar sanciones.

Los pensionados serán los primeros en recibir el aguinaldo 2025 a finales de noviembre (imagen con fines ilustrativos). (ChatGPT/ChatGPT)

Cuidado con las estafas en temporada de aguinaldo

La llegada de este ingreso adicional también incrementa los intentos de fraude. Las autoridades alertan sobre mensajes falsos, llamadas y correos electrónicos que buscan obtener datos personales o bancarios.

Se aconseja no ingresar a enlaces desconocidos, evitar compartir información confidencial y confirmar cualquier promoción directamente con los canales oficiales.

Con estos cuidados, los trabajadores y pensionados podrán disfrutar de su aguinaldo 2025 de forma segura y sin contratiempos.

*Esta nota fue hecha con ayuda de Inteligencia Artificial.

Editor, encargado de las secciones de Inteligencia Artificial y Nacionales. Ayuda en la estrategia de redes sociales. Trabaja en Grupo Nación desde el 2012. Es bachiller en Periodismo, licenciado en Producción Audiovisual y máster en Comunicación Corporativa y Marketing Digital.

