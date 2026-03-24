Este es el número y serie que recomienda la IA para los Chances de este martes en los que el acumulado supera los ₡1200 millones

El sorteo de Chances de la Junta de Protección Social (JPS) de este martes 24 de marzo genera expectativa no solo por los millonarios acumulados, sino por una nueva combinación sugerida por inteligencia artificial.

La nueva combinación de la suerte

La IA propone el número 64 y serie 519 para el Chances. (Rafael Pacheco Granados/Gordo navideño, venta no calienta)

Para esta ocasión, la IA plantea una alternativa distinta basada en patrones simbólicos y distribución numérica:

Número: 64

64 Serie: 519

Esta combinación busca un balance entre cifras altas y medias, así como una estructura sin repeticiones directas, lo que suele asociarse con selecciones aleatorias más “limpias”.

Millones en juego

El interés por esta recomendación crece debido a los montos acumulados. El acumulado 1 alcanza los ₡1.217 millones, mientras que el acumulado 2 suma ₡325 millones, cifras que convierten este sorteo en uno de los más atractivos.

Los martes el premio mayor es de 160 millones de colones en dos emisiones. El segundo premio es de 25 millones de colones y el tercero de 7 millones de colones.

La combinación entre una predicción basada en IA y una bolsa de premios millonaria mantiene a miles de jugadores atentos al resultado de este martes.

LEA MÁS: Lotería Nacional: Estos son los tres premios mayores del sorteo de este domingo 22 de marzo

Aunque se trata de un juego de azar, muchos participantes buscan referencias o números sugeridos para tomar decisiones al momento de jugar.