Si usted decide matricular en la sede de Paso Ancho, no se le olvide que las pruebas teóricas no forman parte de las excepciones a la restricción vehicular sanitaria, por lo que, si debe trasladarse en vehículo particular, la placa del chuzo no debe terminar en número que tenga restricción el día de la cita, de lo contrario se está poniendo para que le hagan un parte.