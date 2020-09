Según lo establece la “Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas”, quienes incumplan ante Tributación tendrán como sanción, por la no presentación del IVA, ¢220.000 de multa y para quienes no paguen los impuestos correrán intereses. Asimismo, desde hace dos años es obligación dar factura electrónica por los bienes y servicios que se presten. Quienes no la emitan tendrán una multa de ¢862.000 (2 salarios base).