Este miércoles hay debate presidencial: ¿dónde verlo?

Este miércoles se lleva a cabo el penúltimo debate presidencial de cara a las elecciones nacionales del próximo domingo 1 de febrero.

El encuentro, en el que participan 7 de los 20 aspirantes a la Casa Presidencial, es organizado por el medio digital No pasa nada y se realiza en el Teatro Espressivo, ubicado en Pinares de Curridabat.

El debate de No pasa nada se realiza en el Teatro Espressivo. (Jose Cordero/Jose Cordero)

Siete candidatos se enfrentan en el “cara a cara”

En este debate presidencial participan los candidatos Claudia Dobles, Natalia Díaz, Álvaro Ramos, Ariel Robles, Eliécer Feinzaig, Juan Carlos Hidalgo y José Aguilar.

La candidata oficialista, Laura Fernández, tampoco forma parte de este encuentro entre aspirantes al máximo puesto del Poder Ejecutivo.

Debate se transmite por YouTube

La transmisión del nuevo “cara a cara” presidencial se realiza a través del canal de YouTube del medio No pasa nada, plataforma que ha apostado por generar espacios de discusión política durante esta campaña electoral.

Si bien el debate estaba pautado para iniciar a las 7 de la noche, al parecer la actividad presenta un retraso en su arranque.

Queda un solo debate antes de las elecciones

Este encuentro es el penúltimo debate presidencial previo a las votaciones.

El último debate se llevará a cabo este jueves a las 8 de la noche, con transmisión por canal 7, y será el cierre de los espacios de confrontación directa entre candidatos antes de que los costarricenses acudan a las urnas.