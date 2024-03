Este pequeño detalle podría hacerlo perder la prueba práctica de manejo

Cuando llega a las vías del tren debe hacer un alto completo. Foto: John Durán. (John Duran)

Tenga mucho cuidado si tiene que ir a hacer la prueba de manejo práctica porque un pequeño detalle podría hacer que pierda todo el esfuerzo que ha hecho.

El irrespetar el alto en el cruce del tren podría traerle consecuencias muy serias, entre ellas, reprobar la prueba, porque majar las líneas o detenerse después le resta 22 puntos, es decir, ya con eso pierde el examen.

LEA MÁS: Diputada le tira duro a Rodrigo Chaves: “Estamos enfrentando los mayores niveles de violencia política”

El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) recordó que cuando un vehículo se acerca a la línea del tren, tiene la obligación de detenerse por completo.

“La ley es clara, demarcado o no, venga el tren o no, exista señal vertical o no, existan agujas o no, por seguridad y porque la ley lo manda, siempre hay que hacer un alto total, nos guste o no. Y debe hacerse donde corresponde.

Si un tráfico lo agarra brincándose el alto le hará un multón. Foto: John Durán. (John Duran)

LEA MÁS: Día de la Mujer: ¿Una mecánica? En Dekra trabaja una y da un gran ejemplo

“Si no lo hace: lo puede pegar el tren, lo puede golpear la aguja, se le puede multar con ¢246.000 y acumula cuatro puntos en la licencia, podría atropellar a los peatones, podría morir y perderá la prueba práctica de manejo”, detalló el MOPT.

La institución agregó que la forma correcta de hacer el alto en las vías del tren es detenerse por completo antes de las dos líneas blancas que están pintadas en la calle, venga el tren o no.