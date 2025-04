Esteban Aguilar explica por qué renunció al Poder Judicial

Esteban Aguilar confirmó este miércoles en horas de la noche que presentó su renuncia como fiscal jefe de la Unidad de Cibercrimen del Ministerio Público.

Al renunciar quedan sin efecto siete causas disciplinarias que estaban abiertas en su contra en el departamento de Inspección Judicial.

Fue por medio de redes sociales que Aguilar oficializó su renuncia con un video en el cual dijo que la decisión la tomó de la mano de su familia después de vivir un “auténtico infierno” por lo que él mismo considera “una persecución” de parte de las autoridades del país en los últimos meses.

Esteban Aguilar explica por qué renuncia al Poder Judicial. (Captura de pantalla/Captura de pantalla)

“Una persecución más que evidente por parte de la mafia política que conforman las cúpulas de la Fiscalía General y de la Corte Plena, la Inspección Judicial y ahora el Consejo Superior. Puedo tolerar muchas cosas, como ya lo he hecho, pero jamás que se metan con mi familia, cualquiera de ustedes en mi lugar haría lo mismo.

“No se vale que lleguen agentes de OIJ a la casa de uno de mis hermanos a altas horas de la noche, armados y con la única intención de atemorizar, no se vale señores. Se supone que ustedes deben velar por la seguridad de los ciudadanos buenos, no matonearlos, me preocupa seriamente hasta dónde puede llegar su persecución”, reclamó en el video.

Desde el pasado 1 de marzo, Aguilar disfrutaba de un permiso sin goce de salario debido a que ocupaba el puesto de subdirector nacional de Ciberseguridad en el Poder Ejecutivo.