Estilista Adán Chinchilla les regala cortes de cabello a personas enfermas de bajos recursos

Dichos como: “Haz el bien y no mires a quién” o “que tu mano derecha no sepa lo que hace la izquierda”, se aplica a la perfección en la historia de generosidad del estilista Adán Chinchilla.

Aunque es una práctica que tiene desde hace varios años, este acosteño de cepa decidió dar a conocer lo que hace en este 2022 para que más personas se apunten a seguirle los pasos y le ayuden al prójimo.

Adán Chinchilla Así llegó "Cheche" al salón de Adan Chinchilla este inicio de año a que le echaran una manita. Foto: Cortesía (Cortesía)

Por eso posteó un afiche en su página de Facebook Adán Chinchilla Estilista, anunciando que los adultos mayores que estén enfermitos y sean de escasos recursos lleguen a su salón para dejarlos bien corrongos y gratis.

El mensaje lo puso el martes 4 de enero y surtió efecto, pues el jueves 6 de enero cerró a las ocho de la noche, y ya había atendido a diez personas que acudieron al llamado.

“No son muchos, pero yo le ayudo a la gente que veo que de verdad necesita, porque si me pongo a escoger a las personas, no termino y hay gente que se aprovecha demasiado”, explicó el estilista, de 50 años.

“Antes yo era transformista, imitaba a cantantes y otros personajes. Yo hacía espectáculos a nombre de una persona que necesitara una operación y le regalaba lo recaudado en la entrada, solo me dejaba 100 mil colones para cubrir los gastos en los que incurría con la organización de la actividad y el equipo de la discoteca”, recordó Chinchilla.

Así hizo como cuatro espectáculos en su pueblo, San Ignacio de Acosta, en la escuela y el salón comunal, entre otros lugares.

“Siempre he sido generoso con las personas y Dios me ha bendecido con salud, prosperidad, con la casita que me heredó mi mamá ahora que se me murió hace casi un año (27 enero del 2021)”, contó el también maquillista de programas como “Tu cara me suena” de Teletica Formatos.

Él vivía junto a su madre, María Julia Monge Picado, y confiesa que ha pasado con mucha melancolía estas fechas porque se ha sentido muy solo, pero reconoce que esa ausencia lo ha hecho madurar mucho.

Adán Chinchilla Este personaje acosteño salió como nuevo del salón de Chinchilla. Foto: Cortesía (Cortesía)

“Quise postear el mensaje, porque a veces uno piensa solo en la plata y la verdad es que esta es importante, pero no es lo único y Dios de una forma u otra le conforta y le multiplica las cositas a uno porque enero, febrero y marzo tradicionalmente son meses malos, pero por dicha no ha estado tan mal.

“Lo hice por dos cosas principalmente, demostrarle a la gente que todavía hay gente buena y para llegar a más personas”, reconoció Adán.

Asegura que sabe reconocer a la gente que de verdad lo necesita, ya que otros llegan a probar suerte y ver si sacan el corte gratis, pero si él nota que sí tienen posibilidades, les dice que les cobrará la mitad y muchos aceptan el trato.

Incluso algunos lo han llamado para ofrecerle regalarle producto, pero no lo hace con ese interés, aunque agradece si se da.

“Los comentarios de la gente me hacen sentirme bien, salir adelante y saber que no estoy solo. La gente humilde es donde está Dios y Él está cada vez más en mi corazón”, explicó el estilista, con 29 años de experiencia.

Desprendido

Recuerda que un diciembre no le importó que pasaba con agenda full, para dedicarse de cinco de la mañana a diez de la mañana a visitar casa por casa en Acosta para recolectar dinero para reponer el pasito de la iglesia que se había quemado en un incendio.

Sin duda una muestra más de su buen corazón, como se lo reconocen en los más de 600 comentarios que le dejaron sus seguidores en el posteo de la página de “feis”.

“En 15 días recogí dos millones cuatrocientos mil colones y compré un pasito en Alajuela inmensamente grande. La gente me decía que me daba el dinero por ser yo, lo que demuestra la confianza que depositaron en mí”, recordó.

Adán Chinchilla Su madre Julia Monge falleció hace un año y sigue siendo su inspiración. Foto: Cortesía (Cortesía)

Asegura que muchos no ayudan y se escudan diciendo que para qué lo van a hacer, pero recuerda que su mamá siempre le decía: “haga las cositas calladito, usted es muy bueno y no tiene que decir lo que tiene que hacer”, pero el prefiere dar a conocer lo que hace para crear una cadena de ayuda.

Adán Chinchilla Fue transformsta por 20 años y le encanta disfrazarse en Halloween. Foto: Cortesía (Cortesía)

Carrera artística

Adán trabajó durante 20 años en transformismo, carrera que inició a los 21 años en Washington, Estados Unidos (ahí estuvo tres años), pero decidió regresar a Tiquicia en 1992 para abrir su negocio.

Fue miss Dejavú, miss La Torre, mis Washington DC, miss Nueva York. miss Belleza Latina. miss Costa Rica y miss Universo Gay, la última corona que ganó.

Ahora lleva seis años trabajando con Teletica Formatos como maquillista en “Nace una Estrella”, “Dancing with the Stars”, “Tu cara me suena”, etc.

Su salón está frente a las oficinas del Ministerio de Salud de San Ignacio de Acosta y atiende de lunes a sábado de ocho de la mañana a ocho de la noche. Puede hacer su cita al 8861-3092.