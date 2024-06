Esto definió el Gobierno por el uso de frecuencias de radio y televisión, ¿podremos ver el partido de la Sele?

Las televisoras y emisoras de radio podrán seguir trabajando con las normas vigentes por año y medio más, según lo acordó el Micitt este miércoles. Albert Marín. (albert marin)

Las frecuencias de radio y televisión seguirán operando como lo están haciendo en la actualidad por año y medio más, de acuerdo con un decreto que firmó el Poder Ejecutivo este miércoles.

Esto quiere decir que el partido de la Selección Nacional contra Colombia, de este viernes por la Copa América, sí se podrá ver en el país.

Recordemos que el viernes 28 de junio vencían los permisos de operación para las distintas frecuencias de radio y tele y el Micitt autorizó ampliar los permisos.

En días pasados, la Cámara Nacional de Radio (Canara) alertaba de un “apagón” que amenazaba la libertad de expresión de los usuarios, pues las autoridades no se habían pronunciado al respecto.

“Esta medida busca proteger los derechos de los usuarios en el acceso al servicio y asegurar el acceso a la información y la libertad de pensamiento y expresión”, detalló Paola Bogantes, ministra del Micitt, quien agregó que las afirmaciones hechas por Canara eran parte de una campaña para incentivar el miedo en la población.

Rechazo

Canara rechazó las afirmaciones que las autoridades hicieron en la conferencia de prensa semanal del Gobierno.

“Aunque para las autoridades de la Presidencia no ha habido peligro de apagón de la actvidad de la radiodifusión, la verdad es que a tres días del vencimiento de las concesiones no ha habido ninguna respuesta administratva adecuada. No estamos mintendo, la amenaza es jurídicamente real. En hora buena que se detenga la posibilidad del apagón”, manifestó Gustavo Piedra, presidente de Canara.

En relación con el anuncio de una extensión al vencimiento de las concesiones, Canara dijo que no es la respuesta adecuada, ni administratva ni jurídicamente. Además, pasado el anuncio, aún se desconocía el contenido del decreto señalado.

“El presidente y la ministra se contradicen en cuanto a la extensión del plazo. Mientras él manifestó que era de año y medio, la jerarca habló de 15 meses. ¿De qué se trata, de incertdumbre o confusión? ¿Se pueden hacer inversiones, contrataciones y actvidad planifcada ante tan cortos plazos y poca coherencia? ¿Qué pasa con la contnuidad del servicio y la generación de empleos?”, agregó Piedra.