Esto dice el MEP sobre la muerte de estudiante del liceo Samuel Sáenz que estaría relacionada al bullying

El Ministerio de Educación Pública (MEP) se pronunció este miércoles sobre la muerte de un estudiante del liceo Samuel Sáenz de Heredia, que estaría relacionada con un doloroso caso de bullying.

El muchacho de 18 años, que cursaba el undécimo año, murió el pasado 31 de octubre.

MEP se refiere a la muerte de un estudiante del liceo Samuel Sáenz. (Tomada de la página web del Liceo Samuel Sáenz)

Familiares del muchacho aseguran que hace unos tres meses se habían enterado de que él, aparentemente, era víctima de bullying. Unos compañeros suyos habían denunciado el caso en el centro educativo.

“El Ministerio de Educación Pública (MEP) lamenta el sensible fallecimiento de uno de nuestros estudiantes del Liceo Samuel Sáenz en Heredia. Extendemos nuestra solidaridad a su familia, seres queridos y toda la comunidad educativa.

“Por ser un tema que se encuentra con una línea de investigación en el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y respetuosos de dicho proceso, no podemos brindar mayor información. Sin embargo, desde el momento de conocimiento de lo acontecido, el MEP, a través de la Dirección Regional de Educación de Heredia, ha brindado un acompañamiento al centro educativo, así como a la población estudiantil y personal docente y administrativo de la institución”, informó el ministerio.

Además, la entidad aseguró que desde la Contraloría de Derechos Estudiantiles ha mantenido comunicación con las autoridades del colegio, como parte del proceso de acompañamiento, control y seguimiento que la Contraloría realiza a las diversas situaciones de la población estudiantil.

Las autoridades investigan si la muerte se debió a un caso de bullying. (Shutterstock)

Hay una investigación sobre el presunto bullying

Sobre el tema del presunto bullying que habría sufrido el joven, las autoridades aseguran que hay una investigación.

“Se ha solicitado al centro educativo brindar los informes correspondientes de la situación, así como de posibles eventos de riesgo y violencia en el estudiantado, esto con el objetivo de identificar la ejecución oportuna del protocolo MEP establecido para abordar situaciones de este tipo, a saber: protocolo de actuación en situaciones de violencia física, psicológica, sexual, acoso y hostigamiento sexual y/o protocolo de actuación ante situaciones de bullying y brindar recomendaciones técnicas al centro educativo, supervisión educativa o a la dirección regional de educación”, informó el MEP.