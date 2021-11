Esto dicen los expertos sobre las fotos del presidente Alvarado en Cumbre del Clima

Dos fotos del presidente Carlos Alvarado viajaron este martes por las redes sociales a la velocidad del vacilón y fueron materia prima para los memes.

Fueron tomadas en Glasgow, Escocia, donde desde el 31 de octubre y hasta el 12 de noviembre se lleva a cabo la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático y que reúne a presidentes, jefes de Estado, representantes diplomáticos y activistas de todo el planeta.

La actividad es la conferencia sobre el clima más importante desde la que hubo en París en 2015 y por eso asiste la crema de la crema de los dirigentes mundiales, entre ellos el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Claro, no se quedan todo el tiempo que dura-

Entre gente que va y gente que viene siempre hay imágenes que se salen del molde, dan qué hablar y sacan risas y, en este caso, el mandatario tico salió “premiado” con un par.

Las fotos de las que hablamos fueron tomadas y distribuidas por la Agencia Francesa de Prensa (AFP).

En una, la que verán primero, trata de escurrirse por detrás de Camilla Parker, esposa del príncipe Carlos de Inglaterra, sin tocarla, ni tocar a otra mujer que está detrás de la duquesa de Cornualles.

En la otra se le ve como esperando chance para entrar en la conversación que tienen el primer ministro israelí Naftalí Bennett, el presidente Joe Biden y el primer ministro británico Boris Johnson.

“Estas fotos de Carlos Alvarado están pidiendo memes a gritos. ¿Qué descripción les pondría usted?”, posteamos en nuestro Facebook y ni para qué, en menos de diez minutos ya tenía más de 100 comentarios.

“El hombre invisible”, “Jajaja, no lo tomaron en cuenta”, “¿Por qué diantres toman esas fotos?”, “El metido”, “Pidiendo intercambio de camisetas”, “El ignorado”, “Póngale cero”, “Robando cámara” son una muestra muy pequeña de los aportes de nuestros lectores.

Se pone y nadie le ayuda

Para no quedar en el vacilón fuimos a los expertos para que nos dieran pistas de qué pudo haber pasado.

El politólogo Sergio Araya considera las fotos “terribles para el presidente” y cree saber quiénes son los culpables.

“Su equipo de prensa debió estar más atento y evitar que pudiese quedar en posiciones tan incómodas. Me llaman la atención esas fotos porque son de espacios usualmente no abiertos a la prensa, menos en época de pandemia. Cuestiono la capacidad de anticipación de quienes le acompañaron y forman parte de su equipo de comunicación, que tuvo que ser más cuidadoso”, analizó.

Otro politólogo, Gustavo Araya, agregó: “¡Qué pecado! Son fotografías hechas específicamente para otros líderes y de casualidad ahí rondaba el presidente (de Costa Rica), imagino. Lo que evidencian esas fotos es que quienes lo acompañan no tienen muy claro su papel para que no pasen estas cosas”.

“Se nota que más de uno andaba como Adán en un Día de la Madre, pero de nuevo, uno como acompañante del presidente, dedicado a la dinámica del protocolo, no permite que esto pase. Hablamos de impericia (hacer algo sin la capacidad necesaria)”, dijo don Gustavo.

El experto en protocolo y etiqueta Juan Carlos Bonilla primero no creyó que las fotos fueran verdaderas y cuando le dijimos que sí, comentó: “Obedecen un poco a la casualidad. Si el presidente quiere fotos con los líderes mundiales para eso lleva su equipo de prensa al igual que la organización tiene su propio fotógrafo para cosas oficiales”.

¡Ah pecaito! Esta es la foto original de la AFP, está el primer ministro de Israel, Naftali Bennett (izquierda), el presidente de Estados Unidos, Joe Biden (centrl) y el primer ministro de británico, Boris Johnson. No dice la agencia que nuestro presi sale en la foto. (ALBERTO PEZZALI/AFP)

Eso sí, nuestro presi medio se salvó porque el gran vacilón internacional del día fueron las tomas de video en las cuales se ve al presidente de Estados Unidos cabeceando y hasta pegándose un sueñito en media cumbre.

Bonilla nos habló de eso: “Muchas veces los fotógrafos y camarógrafos están atentos a cualquier gesto inesperado para lograr una exclusiva.

Tampoco. Ni en esta otra foto la agencia internacional de noticias dice que nuestro presi sale en la foto. Habla de Justin Trudeau, primer ministro de Canadá (centro a la izquierda) quien conversa con la duquesa británica, Camila. (ALBERTO PEZZALI/AFP)

“Lo que sí puedo afirmar es que el presidente (Alvarado) es poco cuidadoso con su imagen y por lo tanto esos descuidos le pueden jugar malas interpretaciones”, añadió Bonilla.

Si de algo sirve saber que Alvarado no fue el único en el centro del vacilón, podemos decir que en Argentina le dieron durísimo a su mandatario, Alberto Fernández, porque en un video se ve como que va a saludar a Angela Merkel y esta, más rápida que ligera, se escabulle con cara de “este a mí no me pesca”.