Esto dijo el Padre Sergio Valverde tras salir del hospital

El padre Sergio Valverde, de Obras del Espíritu Santo, está muy feliz y agradecido por haber vuelto a trabajar duro por los más necesitados del país.

Padre Sergio Valverde: “Algo que me comí me cayó mal y por eso me internaron”.

El propio sacerdote agradeció, por medio de un video en redes sociales, a todas las personas que mostraron gran preocupación por su estado de salud, una vez que informamos sobre su internamiento en la Clínica Bíblica.

Habla el padre Sergio Valverde luego de 3 días internado

“Agradezco a toda la gente linda y preocupada que estuvo orando por la salud de este servidor. Lo que tuve fue que me comí algo.

“A veces como de todo, a cualquier hora y demás, algo me cayó mal y estuve como día y medio con dolor de estómago, entonces fui a la Clínica Bíblica, donde me quieren tanto, y como llegué de madrugada me dijero que me quedara porque estaba muy deshidratado”, explicó el cura.

Este viernes 11 de julio, el padre Sergio ya salió del hospital.

Los doctores que atendieron al padrecito aprovecharon de una vez para hacerle unos exámenes que hace 5 años debía hacerse, pero por falta de tiempo no se había hecho.

“Se cumple aquello de que hierba mala, nunca muere. Como el zacate, mientras más lo majan, más crece”, dice el padre con tremendo humor y de nuevo agradeció en el video a todos los que se preocuparon por su salud.

De una vez el sacerdote se puso a trabajar por los que más necesitan en el país. (Cortesía)

El video lo hizo con niños de Obras del Espíritu Santo, con un casco rojo y con la primera Torre del Espíritu Santo al fondo, la cual albergará a jóvenes mayores de 18 años para que puedan estudiar y lograr una profesión.