Esto dijo la presidenta de la Caja sobre intentar sacar cita en el EDUS

Muchos ciudadanos costarricenses pasan denunciando que la aplicación del Expediente Digital Único de Salud (EDUS) no les permite sacar citas para ser atendidos, y ahora la presidenta de la Caja aceptó este problema.

La jerarca dice que lleva meses sin poder sacar cita. (JORGE CASTILLO)

La presidenta ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), Marta Esquivel, reconoció que el EDUS casi siempre no funciona y que incluso ella misma ha comprobado esta situación.

“Yo soy una de ellas. Llevo un año intentándolo y no he podido hacerlo. Voy a ir un día al centro que me corresponde y se lo voy a decir, pero bueno”, comentó.

De acuerdo con Esquivel, la CCSS en un solo día registra al menos 30.000 intentos por obtener citas mediante el EDUS.

Además, explicó que desde que asumió la presidencia ejecutiva en setiembre pasado, preguntó sobre la demanda de citas en los Ebáis y no obtuvo respuesta, ya que no existen datos al respecto.

El edus y sus actualizaciones (Cortesía )

Sin embargo, la jerarca no mencionó mejoras en este sistema para facilitar la obtención de citas, pues indicó que están más interesados en volver a utilizar el call center que funcionó durante la pandemia.

“Se eliminó y era un sistema que me permitía detectar rápidamente si quedaba un campo vacío y llamar para que se complete, y también para recordar la cita, ya que, si a usted le dan una cita para dentro de ocho meses, las posibilidades de que se le olvide son altas. Entonces, todo eso debe ser más eficiente y el EDUS debe ser una herramienta fundamental”, amplió Esquivel.

Las declaraciones de la jerarca de la CCSS fueron brindadas en un programa de entrevista brindado en radio Monumental.