Esto es lo peor que puede hacer para manchar su récord crediticio

El récord crediticio es, hoy en día, una de las mejores herramientas que tienen los ticos a la mano, para tener acceso a viviendas, créditos, préstamos y otro montón de servicios que no le caen mal a nadie.

Pero, ¿sabe cómo funciona el récord crediticio, cómo construirlo y, más importante aún, qué no hacer para mancharlo? Preste mucha atención, que le tenemos todos los bolados que necesita.

El récord crediticio es vital para mantener sus finanzas sanas. (Crédito: Pexels/Crédito: Pexels)

Primero lo primero, ¿qué es un récord crediticio? En pocas palabras, es el historial de los créditos y deudas de una persona. Algo así como la nota de un examen que dice si usted es buena paga o no.

Esto es bueno porque, a la hora de dar un préstamo, la mayoría de bancos prefieren a las personas que ya han tenido deudas o que ya han pedido préstamos, sobre los que están “limpios”, porque demuestra que tienen la costumbre de pagar.

Eso quiere decir que si usted quiere pedir un préstamo para una casita, sí o sí tiene que tener un buen récord crediticio.

Con eso entendido, ¿cómo se construye este récord? Y esa es la parte difícil, porque implica endeudarse.

“Eso es lo complicado”, nos explicó el economista Fernando Rodríguez. “Porque la única manera de saber cómo se va a comportar uno ante un crédito, es pidiendo prestado, no hay otra forma”.

Ahora, no se tiene que tirar al agua con un préstamo grande --igual no se lo van a dar si no tiene récord crediticio--, comience con algo pequeño, una tarjeta de crédito, por ejemplo.

Quedarle debiendo al banco es lo peor que puede hacer si quiere mantener un buen récord crediticio. (Canva/Canva)

Es más, siga estos consejos para que mejore su récord crediticio.

Primero, pague de manera puntual su tarjeta o préstamos, eso demuestra que usted es responsable.

su tarjeta o préstamos, eso demuestra que usted es responsable. Segundo, intente no pasarse del límite de su tarjeta de crédito. Se recomienda mantener un saldo por debajo del 30% del límite. Por ejemplo, si su límite es ₡500.000, intente deber máximo ₡150.000.

Se recomienda mantener un saldo por debajo del 30% del límite. Por ejemplo, si su límite es ₡500.000, intente deber máximo ₡150.000. Tercero, no se sobre endeude; es decir, no pida muchos préstamos a la vez. Si ya los tiene, lo mejor sería meterlos todos dentro del mismo saco.

es decir, no pida muchos préstamos a la vez. Si ya los tiene, lo mejor sería meterlos todos dentro del mismo saco. Cuarto, si algún mes no puede pagar, avise. Jamás se desaparezca, lo mejor es acercarse al banco y pedir un arreglo de pago.

La mala noticia es que manchar el récord crediticio es muy sencillo, y el mayor error que usted puede cometer es quedarle debiendo al banco.

“Estar moroso es una situación que complica el récord, por eso hay que tener cuidado de que toda obligación que uno asuma, la pueda pagar al final de mes”, aclaró.

“Los bancos determinan la capacidad de crédito con base en cómo uno use la tarjeta; entonces, a veces, uno se mete en un enredo con una tarjeta que no puede pagar y ahí es donde sale manchado”.

En resumen, no haga el clásico “tarjetazo” y ande gastando a lo loco, porque eso podría meterlo en un problema enorme en muy poco tiempo.

Nunca, por nada en este mundo, se endeude para viajar; por ejemplo, use la tarjeta solo para gastos esenciales.

“Lo ideal es saber manejar este tipo de cosas, no pedir créditos para cualquier cosa, saber si uno necesita la plata para alguna necesidad y, tener en cuenta que se puede pagar.

“Además, si pide un crédito en dólares, piense hasta dónde puede llegar el tipo de cambio en un escenario crítico, y si todavía puede pagarlo”, recomendó.

A lo que se refiere el experto es a que sí, por A o B razón, el dólar se dispara y llega a ₡600, ₡650 o ₡700, si a usted el bolsillo aún le da para cubrir ese aumento.

Hoy en día, una práctica cada vez más común es usar la tarjeta de crédito para los gastos fijos (agua, luz, teléfono, comida) y así, poco a poco, ir armando el récord.

Y si bien, el economista reconoce que es una buena técnica, advirtió que es un arma de doble filo.

“Hay que tener mucho cuidado y mucho orden, porque en cualquier momento le puede salir a uno una tentación y de uno en uno se hace la bola de nieve.

“Tiene que ser una persona muy ordenada para hacer eso. Si usted no lo es, mejor agarre la tarjeta y se deshace de ella, porque puede terminar embarcado”, concluyó.