Estos bolados sencillos le ayudarán a pagar menos de electricidad

Entre el 1 de julio y hasta setiembre, 1,8 millones de abonados del servicio de electricidad sentirán un alivio en su economía por la rebaja en la factura eléctrica anunciada recientemente por la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep).

Sin embargo, pasado ese tiempo el precio volverá a subir, así que es mejor saber desde ahora qué medidas sencillas podemos poner en práctica para que el ahorro no sea flor de un día y se mantenga.

Procure que la refri no esté cerca de la cocina para que el calor no la haga trabajar más.

La ingeniera Fresia Quirós, asesora de ahorro de energía de Coneléctricas, compartió con nosotros algunos bolados.

“Lo primero que debe saber es la dinámica de la casa, si solo están algunas horas al día y cómo es el cobro de su proveedor de servicios, si es una sola tarifa siempre o cobran más dependiendo de la hora”, explicó Quirós.

Ojo a esto que nos aclaró: la “reina” del consumo en las viviendas es la refri, por eso asegúrese de que funciona bien, que los empaques están buenos, porque si andan dañados el gasto es mayor.

Analice dónde tiene la refri, si está a la par de la cocina o cerca de una ventana donde le pega el sol. Si es así, mejor pásela porque esas ubicaciones próximas a fuentes de calor la forzarán a trabajar más para enfriar.

También aléjela diez centímetros de la pared para ayudarla a sacar el calor interno.

Si la computadora está cargada, manténgala desconectada y desconecte el cargador si no está en uso.

Si tiene aire acondicionado “inverter” (de los que consumen menos), úselo en 24 o 25 grados y limpielo cada seis meses.

Hay gente que cambia la cocina eléctrica por una de gas y los bombillos comunes por los de led con la idea de ahorrar, que sí lo hacen, pero la diferencia no es mucha. Es mejor ponerles más cuidado a las pantallas de tele, celus, compus y el “router”.

La ingeniera nos dice esto: “Apague la compu y desconéctela, incluso los cargadores. Tenga en cuenta que si los mantiene conectados siguen consumiendo corriente, por eso se sienten calientes cuando los toca”.

Si usted ama el café, no olvide desconectar el “coffee maker” cuando haya terminado de chorrear, pase el yodito a un termo y así lo mantendrá caliente sin que eso se vea reflejado en el recibo.

Y esta es otra regla de oro: desconecte todos los aparatos que no use; lave y planche grandes cantidades de ropa, no de a poquito o a ratitos, como ocurre con frecuencia.

No aplanche ropa conforme la va a usar, hágalo por tandas grandes.

Si puede, use una cocina de inducción o vitrocerámica, como son más rápidas de calentar, gastan menos.

Y si ya le falta poco a la comida para estar lista, apague la cocina antes para que el calor que queda termine la cocción.