Estos fueron los números favorecidos en el sorteo de Chances de este viernes 24 de octubre

Premio mayor paga 240 millones en dos emisiones

Por Manuel Herrera
Junta de Protección Social (JPS)
La Junta de Protección Social realizó este viernes el sorteo de Chances número 6.985. Fotografía: Archivo LT. (Facebook/Facebook)

Preste mucha atención si jugó Chances para este viernes, porque la Junta de Protección Social (JPS) ya anunció los números favorecidos del sorteo.

Las combinaciones favorecidas en el sorteo 6.985 salieron a las 7:30 de la noche y el premio mayor paga 240 millones de colones, en dos emisiones.

Números y series ganadores

Este 24 de octubre los números y series ganadores fueron:

Premio mayor: la serie 675, con el número 17.

Segundo premio: la serie 492, con el número 61.

Tercer premio: la serie 525, con el número 83.

Junta de Protección Social (JPS)
El premio mayor entregó un premio de 240 millones en dos emisiones. Fotografía: Facebook JPS. (Facebook/Facebook)

Cómo reclamar el premio

Si resultó ganador, tome en cuenta que puede reclamar su premio directamente en la JPS, en los puestos de los socios comerciales autorizados por la institución o en cualquier sucursal del Banco de Costa Rica.

En caso de que haya adquirido las fracciones a través del sitio web de la JPS, el dinero será depositado automáticamente a la cuenta que usted registró en esa plataforma.

¿Qué pasó con el Acumulado?

El sorteo del premio Acumulado estaba en 670 millones de colones en dos emisiones.

En la tómbola había 47 bolitas: 46 con premios extra y una con la palabra “acumulado”.

La bolita favorecida fue la de un premio de 2 millones de colones, para la combinación del número 95 con la serie 346.

Para este domingo, el Acumulado llega a 695 millones de colones.

