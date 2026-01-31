Nacional

Estos fueron los números ganadores de los Chances de este viernes 30 de enero

JPS recordó que los sorteos de este domingo y del próximo martes cambiaron de fecha por las elecciones presidenciales

Por Manuel Herrera

La Junta de Protección Social (JPS) realizó este viernes el sorteo número 7004 de la Lotería Popular Chances, uno de los juegos más esperados por miles de costarricenses.

El sorteo arrancó a las 7:30 de la noche y dejó definidos los números y series que resultaron favorecidos en esta ocasión.

El sorteo de los Chances de la JPS repartió varios millones.
Números y series ganadoras del sorteo 7004

Estos fueron los resultados oficiales del sorteo de Lotería Popular Chances de este viernes:

  • Premio mayor: 36, con la serie 394.
  • Segundo premio: 65, con la serie 504.
  • Tercer premio: 00, con la serie 275.

El premio mayor paga ₡240 millones en dos emisiones, por lo que cada emisión reparte ₡120 millones de colones.

El sorteo de Chances de este viernes repartió 240 millones en dos emisiones al premio mayor. Fotografía: Facebook JPS. (Facebook J/Facebook JPS)

¿Y el Acumulado?

El botín del sorteo del Acumulado estaba este 30 de enero en 592 millones en dos emisiones; sin embargo, la bolita con la palabra “acumulado” no salió.

La bolita favorecida premió con 3 millones de colones a la combinación de la serie 583 con el número 38

Atención: no habrá sorteo este 1.° de febrero

La JPS recordó que este domingo 1.° de febrero no habrá sorteos de la Lotería Nacional ni de la Lotería Electrónica, debido a la realización de las elecciones presidenciales en Costa Rica.

Fechas de los próximos sorteos

Tras la pausa electoral, la Junta de Protección Social informó cómo quedará el calendario:

  • El sorteo de la Lotería Nacional se realizará el lunes 2 de febrero.
  • El sorteo de Lotería Popular Chances volverá el miércoles 4 de febrero.
  • El martes 3 de febrero no habrá sorteo de Lotería Popular Chances.
  • El sábado 31 de enero a las 7:30 de la noche será el primer Sorteo Mundialista.
