El sorteo de Chances de la Junta de Protección Social (JPS) dejó nuevos millonarios en Costa Rica este viernes 27 de noviembre.

A las 7:30 de la noche, las tómbolas giraron y determinaron las tres combinaciones favorecidas del sorteo 7.090.

El sorteo de Chances de la JPS de este 27 de noviembre dejó nuevos millonarios. (Facebook/Facebook)

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La JPS había definido pagar 240 millones en dos emisiones; es decir 120 millones por entero, al premio mayor.

¿Cuáles fueron los números ganadores?

Las tres combinaciones ganadoras en el sorteo de Lotería Popular del último viernes de noviembre de 2026 fueron:

Premio mayor: número 76, serie 320.

Segundo premio: número 95, serie 101.

Tercer premio: número 83, serie 915.

El premio mayor de los Chances pagó 240 millones en dos emisiones. (Facebook/Facebook)

Reclame su premio

La Junta dispone de diversos canales para que los ganadores de sus sorteos hagan efectivo sus premios.

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Entre esas opciones están las oficinas centrales de la institución, en San José, el Banco de Costa Rica y comercios que son sus socios comerciales.

Si la combinación favorecida la compró de manera electrónica, la JPS realizará automáticamente el depósito del monto ganado a la cuenta bancaria registrada al momento de la compra.

¡Felicidades a los ganadores!