Estos productos subieron de precio por si tiene que hacer compras este fin de semana

El CNP informó que algunos productos aumentaron de precio tanto en la feria del agricultor como en el supermercado. Foto: Jonathan Jiménez Flores (JONATHAN JIMENEZ FLORES/jonathan Jimenez)

El Consejo Nacional de Producción (CNP), como todas las semanas, publicó la lista de los principales productos, como frutas, verduras y proteína, que uno encuentra en las ferias del agricultor, así como en los supermercados.

LEA MÁS: Estos son los secretos para conseguir boletos de avión baratos que las aerolíneas no quieren que sepas

Los precios de algunos productos aumentaron en relación a la semana pasada en las ferias del agricultor, como el aguacate Hass importado, así como el nacional entre 129 y 209 gramos.

Según el CNP, con respecto a la semana del 15 al 19 de setiembre, hubo una variación de 2.8% y 8.5 respectivamente, es decir, el aguacate importado aumentó entre 84 colones, mientras que el nacional 170 colones.

El tomate también aumentó en las ferias del agricultor. Actualmente, su valor está en 607 colones, mientras que la semana del 15 al 19 de setiembre, estaba en 593 colones.

Los productos como el banano, la cebolla seca amarilla, la lechuga americana, la papa blanca, la piña grande, el plátano, la zanahoria y los huecos mantienen su precio en las ferias del agricultor.

En el caso del chile dulce y el repollo, hubo una rebaja en el precio. El primer producto mencionado pasó de 316 a 283 colones, mientras que el repollo bajó de 483 a 442 colones.

El aguacate importado también aumentó en los supermercados, es decir, pasó de 2.613 a 2.678 colones. El chile dulce también subió, de 398 a 400 colones.

La zanahoria también aumentó de precio, de 524 a 551 colones y el plátano, de 265 a 285 colones.

LEA MÁS: Pilar Cisneros compró un trípode para transmitir conferencias de prensa de Rodrigo Chaves

¿Y las carnes?

Algunos tipos de proteína aumentó de precio en las carnicerías y los supermercados. Imagen de carne wagyu con fines ilustrativos. (Shutterstock/Shutterstock)

El Consejo informó que, en las carnicerías, el precio de la pechuga de pollo entera, el pollo entero limpio y la posta de cerdo aumentó.

En el caso de la pechuga de pollo entera, su valor está en 2.995 colones, es decir, aumentó 87 colones.

Asimismo, el valor del pollo entero limpio tuvo una pequeña subida, pues pasó de 2.367 a 2.397 colones.

El costo de la posta de cerdo tuvo un aumento de 10 colones, es decir, actualmente está en 3.255 colones.

Por otra parte, en los supermercados, solamente el pollo entero limpio tuvo un pequeño aumento, que casi no se percibe; pasó de 2.311 a 2.321 colones.

Sin embargo, el costo de la chuleta económica de cerdo disminuyó en los supermercados, pues ahora está en 2.650 colones.

LEA MÁS: Joven del Partido Pueblo Soberano se habría hecho pasar por funcionario del TSE para dar charla en colegio