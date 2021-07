Estos son los cinco lugares donde es más fácil sacar la licencia

La sede de Pasa Ancho, es la más fácil según la instructora. Foto: Archivo. La sede de Pasa Ancho, es la más fácil según la instructora. Foto: Archivo. (Luis Navarro)

Más de la mitad de las personas que hicieron la prueba práctica de manejo el año pasado la perdieron, es por eso que tan temida y la mayoría de futuros choferes andan buscando en cuál de las 13 sedes de Educación Vial del país es más fácil la prueba.

Según datos del Consejo de Seguridad Vial, de las 40.743 personas que hicieron la prueba de manejo el año pasado, 13.022 la perdieron por botar o rozar un cono y otros 8.641 no obtuvieron su licencia por irrespetar las señales de tránsito.

Al cometer cualquiera de estas infracciones perdieron 32 puntos del valor de la prueba y quedaron sin chance de sacar la licencia, pues quedaron con 78 puntos y se pasa con un mínimo de 80.



De acuerdo con Eliza Mora de la escuela de manejo Gomeco, ubicada en barrio Luján, siete de cada diez aspirantes ganan el examen práctico por elegir las sedes donde es más sencillo hacer la prueba.

Sin embargo, no todo es color de rosa, ya que algunos la pierden, a pesar de ser las rutas más recomendadas para realizar el examen.

Mora explicó que el enemigo número uno que tiene los aspirantes son los nervios, incluso, hace que olviden cosas tan básicas como ponerse el cinturón o arrancar el carro.

Estos son los cinco sitios más simples:

1. Paso Ancho, San José

No está leyendo mal, la de chepe es un queque. Según Mora es por el enorme espacio que hay dentro del plantel que permite tener más chance de mover la nave, además es el único en el que no se hacen conos. Quienes pierden la prueba es porque no llegan lo suficientemente preparados.

2. Cartago

La instructora explicó que el recorrido en este lugar también es fácil, pero aún más sencilla es la ruta que se hace afuera, ya que los conductores solo se topan con dos altos, un ceda y un semáforo, además transitan pocos vehículos.

3. Heredia

Una de las ventajas que beneficia a los conductores es que el recorrido dentro del plantel es corto, por lo tanto las pruebas también lo son. Una vez que se pasa este “obstáculo”, se sale a la calle, donde unas de las ventajas es que el recorrido es plano, quien practica con frecuencia no tendrá problema alguno.

4. Nicoya

Mora lo resumió como “un lugar pequeño y con pocas complicaciones”, además transitan pocas naves en carretea, lo que hace que los practicantes vayan más tranquilos, seguros y sin distracciones.

5. Guápiles

Tiene las mismas características que en Nicoya; sin embargo, en este sitio, la experta contó que hay más probabilidad de éxito, pues en su experiencia son muy pocos los que se quedan.

Mora reveló que las fallas más comunes son, no poner direccionales, no hacer los altos donde se debe y la reversa.

Las más rudas

Según Eliza los dos lugares donde sacar la licencia es más difícil son Alajuela y Liberia.

Según explicó en Alajuela pasan muchos carros por donde es el recorrido en la calle, por lo que los conductores se ponen muy nerviosos.

En Liberia la razón principal es que la mayoría de personas que la van a hacer allá no son liberianos, entonces llegan muy cansados por el viaje y para peores no conocen el recorrido.

Todas son fáciles

Hugo Jiménez, jefe de la Dirección de Educación Vial, aseguró que no es cierto que en ciertas partes del país sea más sencillo pasar la prueba.

A pesar de esto y aunque no maneja datos, explicó que hay sectores donde el éxito es mayor que en otros.

“No hay un lugar preferible para hacer el examen, si la persona se prepara y reúne los requisitos durante este proceso, va a tener licencia, pero si no practica y no conoce el circuito probablemente le cueste más”, detalló.

Jiménez agregó que en la página web https://www.educacionvial.go.cr pusieron el mapa de los recorridos de todas las zonas para que los aspirantes sepan a que se van a enfrentar.

“Lo que les recomendamos es que tengan el permiso de conducir al día y vayan con una persona que tiene licencia para que practiquen en la parte exterior porque ahí también se pierden puntos”, añadió.

El funcionario nos dijo que para el lunes 13 de noviembre darán 9 mil citas para el mes de enero, los interesados pueden pedirla en la página www.csv.go.cr.

Las fallas más comunes

-Irrespeto al señalamiento vial.

-Llegar sin papeles del carro.

-Tener la llanta de repuesto desinflada.

-Luces quemadas.

-No portar triángulos.

-No poner direccionales.