Estos son los feriados que le quedan al 2025, ¿son de pago obligatorio?

Ya estamos en la recta final del año y muchas personas se preguntan si quedan feriados, porque a muchos les falta descansar.
Les contamos que sí, quedan dos feriados y aquí le damos los detalles que necesita saber sobre ellos:
- Lunes 1 de diciembre, Día de la Abolición del Ejército. Es de pago no obligatorio.
LEA MÁS: Cambiarse el nombre podría ser mucho más fácil si se aprueba reforma para que el trámite lo haga el TSE
- Jueves 25 de diciembre, Navidad. Es de pago obligatorio.
Tome en cuenta que el Ministerio de Trabajo asegura que ningún trabajador está obligado a laborar esos días feriados, solamente si está de acuerdo los tiene que laborar. Si un trabajador se niega a bretear esos días feriados, no puede ser sancionado por esa causa.
Aunque la empresa sea nacional, transnacional o internacional, deberá conceder estos feriados a los colaboradores que trabajan en Costa Rica.
LEA MÁS: Pilar Cisneros fue tajante con su opinión sobre la idea de Laura Fernández de suspender garantías individuales
Así se regulan los feriados de pago obligatorio y no obligatorio
La entidad también aclara que para los feriados de pago obligatorio, las empresas cuya modalidad de pago es mensual, quincenal o semanal en actividad comercial, reconocen el salario de todos los días del mes, aunque sean descansos semanales o feriados. En estos casos, deben cancelar el salario completo de la semana, quincena o del mes, incluyendo el feriado. Si trabajan ese día, deben agregar el salario de un día sencillo para cumplir con el pago doble que establece la ley.
LEA MÁS: Laura Fernández propone suspender garantías individuales y mamá que sufre por eso dice que “es la puerta a la muerte”
Si la persona trabaja horas extra en un día feriado de pago obligatorio, entonces estas deberán remunerarse con pago triple.
En el caso de los de pago no obligatorio, a quienes se les paga por semana no ganarían salario ese día si no lo trabajan. Los trabajadores que ganan quincenal o mensual ya los tienen incluidos en su salario.
En cuanto a las horas extra, quienes trabajan en feriado de pago no obligatorio y ganan por semana, la hora extra se multiplica por 1.5 (sencillo), mientras que para quienes laboran en feriado de pago no obligatorio, pero se les paga quincenal o mensual, la hora extra se multiplica por 3 (doble).