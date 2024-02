Estos son los mandamientos para cuidar a los estudiantes en carretera

Cuide a sus hijos en todo momento para evitar tragedias. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

Esta semana regresan las clases y eso aumenta la presencia de niños y jóvenes en las calles y también de vehículos, por lo que el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) hace un llamado a los padres de familia.

La institución pide que los choferes garanticen la seguridad de los menores en todo momento y para eso dio las siguientes recomendaciones:

- Llevar a los menores en un dispositivo de retención según su edad, peso y talla.

LEA MÁS: ¡Atención! Hay noticias con el tema del agua contaminada

- No transportar niños de menos de 5 años en motocicletas ni llevarlos en “la barra” de la bicicleta.

- El sobrecargo tampoco debe darse, pues eso implica que algunas personas, niños incluso, no irían debidamente sujetos con cinturón de seguridad y dispositivo en el vehículo particular.

Con el regreso de las clases aumentan los riesgos en carretera. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

- Hacerle el favor al vecino o a los papás del compañerito del hijo de llevarlo y traerlo a la escuela debe hacerse respetando la normativa y, ante todo, el principio primordial de seguridad. No se deben llevar niños de menos de 12 años y de menos de 145 cm de talla sin dispositivo en el carro.

- Cuando se viaja en moto, tanto el adulto como el menor deben llevar casco. Además, deben portar chaleco o un dispositivo reflectante sustituto del chaleco también. Asimismo, encender la luz de la motocicleta siempre es parte de la normativa que se debe cumplir.

LEA MÁS: Curso lectivo 2024 iniciará con un importante cambio para los alumnos de primer grado

- En el caso de las bicicletas, solo en aquellas hechas para llevar a dos personas es que se deben transportar niños, nunca en “la barra”. Procurar portar casco y chaleco reflectante y una luz en momentos de poca luz o total oscuridad forma parte de la lista de recomendaciones.

- Respecto al traslado de menores en busetas, se les recuerda que, como padres, tienen el derecho, pero, ante todo, el deber, de asegurarse de que quienes le dan el servicio tenga todos los permisos al día. También tienen derecho a revisar en términos generales el estado de la unidad, como las llantas, los cinturones de seguridad, verificar que funcionen las luces, tanto de freno, reversa y frontales, por citar algunos puntos.

Cuide a sus chiquitos si viajan en carro, buseta o a pie. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

- Quienes tienen hijos que viajan en buses de ruta regular, deben aconsejar a los menores para que esperen el bus en la parada o en la acera, no en la calle, que no se suban ni se bajen del autobús si no se ha detenido por completo y si no se ha orillado adecuadamente.

- En los casos de estudiantes que viajan a pie o hacen parte de su recorrido caminando, deben decirles que tienen que cruzar en las esquinas, usar los semáforos peatonales y los puentes peatonales, así como los pasos de cebra o peatonales.

- Se les pide usar ropa clara, por ejemplo, si hace frío, y llevan abrigo, que sea de un color claro o fosforescente o con cintas reflectantes. Asimismo, el bulto o mochila ayuda mucho a hacer visibles a los niños si, igualmente, es claro, fosforescente o reflectante de la luz.

- Aconséjeles no ir viendo el celular mientras se cruzan calles y menos escuchando música que impide ver y oír adecuadamente el tránsito fue agregada como otra sugerencia.