Pasadas las 7:30 de la noche de este martes 17 de noviembre, la Junta de Protección Social (JPS) anunció las tres combinaciones ganadoras del sorteo de Chances.

El premio mayor del sorteo 7.087 pagó 160 millones en dos emisiones; es decir, 80 millones por entero.

El sorteo de Chances de la JPS se realizó a las 7:30 de la noche. (Facebook/Facebook)

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Las ganadoras

Los números premiados en el más reciente sorteo de Lotería Popular fueron:

Premio mayor: número 61, serie 771.

Segundo premio: número 01, serie 973.

Tercer premio: número 62, serie 682.

El premio mayor del sorteo de Chances paga 80 millones por entero. (Facebook/Facebook)

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Reclame su premio

Recuerde que puede reclamar su premio directamente en la sede de la JPS, en los comercios afiliados a la institución o en entidades bancarias como el Banco de Costa Rica.

Si la compra se realizó a través del sitio web de la Junta, el premio ganado será depositado en la cuenta que registró en el sistema.