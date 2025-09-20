Chances: estos son los números ganadores del sorteo de este viernes 19 de setiembre

Este viernes se realizó el sorteo 6.975 de la Lotería Popular Chances de la JPS. (Transmisión de YouTube/Captura de Pantalla)

Si jugó la Lotería Popular Chances este viernes preste atención pues puede que haya resultado favorecido y sea un nuevo millonario del país.

La Junta de Protección Social (JPS) realizó este viernes 19 de setiembre el sorteo número 6.975 y los números favorecidos fueron:

Premio mayor: número 14 con la serie 457.

Segundo premio: número 13 con la serie 023.

Tercer premio: número 61 con la serie 609.

El sorteo de Chances de la JPS de este viernes paga 240 millones en dos emisiones al premio mayor. (Facebook/Facebook)

El premio mayor paga 240 millones en dos emisiones (150 por emisión).

Si tiene alguna de las combinaciones ganadores, reclame su premio en las oficinas de la JPS, en cualquier agencia del Banco de Costa Rica o en algún puesto autorizado por la Junta.

En caso de que haya realizado la compra a través del sitio web, tome en cuenta que el premio será depositado automáticamente a la cuenta bancaria que usted registró en el sistema de compra electrónica de la JPS.

¿Salió el acumulado?

En el caso del premio Acumulado la bolita que salió fue de 2.5 millones que premió la serie 928 con el número 23.

Para el próximo domingo, el sorteo del Acumulado llega a 350 millones en dos emisiones.