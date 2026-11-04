Estos son los resultados del sorteo de Chances de la JPS de este martes 3 de noviembre

Si tentó a la suerte con algún número para el sorteo de Chances de este martes 3 de noviembre, preste atención porque las combinaciones ganadoras ya salieron.

Pasadas las 7:30 de la noche, las tómbolas del gustado sorteo de la Junta de Protección Social (JPS) giraron y dieron los tres resultados que podrían cambiar su vida para siempre.

El sorteo de Chances de la JPS se jugó a las 7:30 de la noche. (Facebook/Facebook)

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El premio mayor del sorteo 7.083 pagó 160 millones en dos emisiones; es decir, 80 millones por entero.

¿Cuáles números salieron?

Estos fueron los números y las series ganadoras:

Premio mayor: número: 48, serie: 097.

Segundo premio: número: 81, serie: 148.

Tercer premio: número: 76, serie: 320.

El sorteo de Chances de la JPS pagó al primer lugar 160 millones en dos emisiones. (Facebook/Facebook)

Reclame lo que ganó

Si resultó favorecido, recuerde que puede reclamar su premio en las oficinas centrales de la JPS, en San José o en comercios autorizados por la institución, entre esos puestos de venta o entidades bancarias como el Banco de Costa Rica.

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En caso de que haya comprado los billetes a través de la plataforma electrónica de la JPS, el dinero ganado será depositado automáticamente a la cuenta registrada en el sistema.