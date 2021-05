Otro funcionario, que tampoco dio su nombre, afirma: “Ellos no los ven respirar con dificultad, no los ven sufrir, no ven el miedo en los ojos cuando les decimos que hay que intubarlos, no los ven morir como nosotros, quizás por eso no comprenden que hay que luchar por la vida en la casa como lo hacemos nosotros en el hospital”.