Estudiante de colegio nocturno tendrá un computadora nueva

Gerixon Calvo nos cuenta que desde el sábado la gente no deja de escribirle a su celular para felicitarlo por la nota que salió en La Teja en la que informamos que obtuvo el lugar 17 de las mejores notas de admisión a la Universidad de Costa Rica para el curso lectivo 2022; sacó 771,11 de 800.

El positivo relato ha generado muchos comentarios y buenas reacciones en las redes sociales, quienes lo leen no pueden evitar conmoverse al saber que un joven de Corredores de Puntarenas que durante el día trabaja como asistente de panadería y en las noches le puso al estudio en un colegio nocturno logró cumplir el sueñoo de entrar a la UCR.

Gerixon Calvo está disfrutando mucho el momento que vive y se prepara para entrar a la U. Foto: Cortesía de Gerion Calvo. (Cortesía de Gerixon Calvo)

“Me siento muy agradecido con Dios y con todas las personas que no han dejado de ponerme mensajes de apoyo tanto por el celular como por el Facebook, que es la red social que más uso, se me están abriendo puertas y sé que es por el esfuerzo de todos estos años”, contó con tono alegre.

“Me han escrito conocidos, compañeros del colegio, profesionales que han salido de este mismo pueblo que me dicen que ellos saben que no es nada fácil el proceso que viene, pero me alientan para que yo también pueda estudiar y cumplir mis sueños. Una amiga que ha estado cerca mío durante todo el colegio está muy contenta, me dice que siempre supo que yo tenía un gran potencial, pero que jamás imaginó que llegaríamos a vivir todo eso”, agregó.

Y es que la historia que salió en La Teja sobre Gerixon no solo tocó corazones, sino también empresas; por eso Tienda Monge se comprometió a darle una computadora nueva.

[ Estudiante de colegio nocturno que trabaja de día como panadero logra gran nota para la UCR ]

Él contó que tiene una que está ya tan viejita que prácticamente no sirve, por eso tuvo que estudiar y sacar el cole con la ayuda de su celular. A raíz de esto la empresa le dará un chuzo de compu y otros artículos electrónicos que le ayudarán al futuro universitario en su carrera.

“Hoy (domingo) me llamaron de Tienda Monge y me dijeron que habían visto mi historia en La Teja y que iban a ayudarme, no supe ni qué decir de la emoción que sentí, apenas un gracias me salió. Apenas colgué fui corriendo a contarle a mi mamá porque ella es mi mayor apoyo en todo esto y se puso tan feliz que hasta se le salieron las lágrimas.

“Vinimos a visitar a mis tías y a mi abuela y todos me felicitan y me dicen que me desean lo mejor en este nuevo capítulo de mi vida que apenas está empezando”, explicó.

En el colegio nocturno de La Cuesta sacaron pecho orgullosos de que Gerixon salió de ahí. Foto: Facebook. (Cortesía de Gerixon Calvo)

En pie de lucha

Gerixon dice que aunque está disfrutando al máximo de las bendiciones que llegan, sigue concentrado en su objetivos, el primero es graduarse como bachiller.

“El viernes que viene es mi graduación y estoy deseando que me den el título porque lo necesito para dar los pasos que siguen y poder entrar a la universidad. Estoy muy ilusionado de terminar de esta manera la secundaria, estoy recogiendo lo que con tanto esfuerzo construí.

“Del 24 de enero al 26 tengo que mandar los papeles para participar en el concurso de carrera y ahorita estoy con eso, necesito tener todo a tiempo y también llenar los documentos para solicitar una beca, eso me ayudaría muchísimo.

[ Cuarta mejor nota de admisión de la UCR: “Casi pierdo el examen por un ataque de pánico, pero Dios me tranquilizó” ]

El joven quiere ser médico y espera que su nota le dé para entrar a la escuela de Medicina, es lo que más anhela.

“Estoy superansioso y motivado, sé que se vienen cambios importantes en mi vida. La carrera que quiero estudiar la dan en San José, así que tengo que irme a vivir allá, ya hasta he estado buscando opciones de lugares baratos para alquilar”, manifestó.

Este domingo Tienda Monge llamó a estudiante para decirle que le regalarían una computadora y eso lo puso más feliz. Foto: Cortesía de Gerixon Calvo. (Cortesía de Gerixon Calvo)

Este ejemplar muchacho es un fiel creyente de que los límites están solo en la mente y por eso les mandó un mensaje a las personas que como él han tenido que sacrificar algunas cosas para salir adelante.

“Estoy muy agradecido con el colegio nocturno La Cuesta porque me ayudaron mucho cuando me enfermé y me dieron la oportunidad de luchar por mis metas. Quienes creen que de un colegio nocturno no sale nada bueno están muy equivocados, conozco los procesos que viven los estudiantes que tienen que acudir a un colegio de esos, no hay que creer en los estereotipos.

“Hay que persistir cuando se tiene un sueño, hay que creer en uno mismo y por supuesto agarrarse de la mano de Dios para que el Él sea la guía en todo momento. Todos somos capaces de lograr lo que nos proponemos”.