“Con más ganas voy ahora a coger café, sé que cada cajuela es un paso en mis objetivos. La gente se queja de que no tiene dinero o que no hay trabajo, pero ahí está, el café se pierde en las fincas porque no alcanzan las manos para cogerlo. Me cuenta la gente de la zona de Los Santos que se les está perdiendo la cosecha…hay mucha vagancia”, aseguró la empunchada joven.