Estudiante distinguido de la UNA vendió periódicos para poder sacar el bachillerato

Alexey Álvarez Hernández fue distinguido por la Universidad Nacional (UNA) por superar los obstáculos que le ha puesto la vida y por ver su futuro muy positivamente, mostrando capacidades de superación personal, disfrute de la vida, compromiso y esfuerzo.

Este vecino del barrio Tierra Prometida en San Isidro del General, tiene bien merecido el reconocimiento.

Entre el 2015 y el 2019, según nos contó, después de la muerte de su papá, le tocó vender periódicos para llevar la comida a la casa (tiene dos hermanos más), y lo hizo con gran orgullo y poniéndole bonito.

Pulseador. Alexey nunca se ha echado pa' atrás con los obstáculos de la vida.

“Como vendedor de periódico me tocó vender La Teja y se vendía muy bien por dicha, de hecho, era de los que mejor se me vendía. Fue uno de los periódicos que me ayudó a salir adelante. Yo me mantuve esos cuatro años con la venta de periódicos, la verdad no me quejo”, explica este estudiante del tercer año de la carrera de Administración de Empresas en la UNA.

Sacó el sexto en la escuela Tierra Prometida de Pérez Zeledón. Cuando entró al Liceo Unesco arrancaron las dificultades económicas, entonces, para no dejar de estudiar, se metió al Liceo Nocturno de San Isidro del General y tuvo que sacar el bachillerato por madurez.

“Sabía que lo importante para mi vida era no dejar de estudiar, me costó, pero lo logré, saqué mi bachillerato. Es más duro estudiar cuando se trabaja, pero no es imposible”, reconoce el ahora estudiante universitario.

Alexey estudia en la UNA con una beca del 100%.

“Tengo que ser claro, de no ser por la beca completa yo no podría estudiar, eso lo tengo claro y se lo agradezco profundamente a la UNA. Tengo grandes planes para mi vida, lo que significa no dejar de estudiar, al contrario, seguir creciendo en las aulas. La UNA es una gran bendición en mi vida, ya voy por el tercer año de Administración, algo que me habría sido imposible pagar”, reconoció Alexy, quien fue distinguido en la categoría Mérito Estudiantil, en el área personal social.

Este 30 de setiembre, participaron ocho estudiantes, en representación de cerca de 200 universitarios distinguidos, a quienes la UNA les rendirá homenaje este viernes 1 de octubre a las 9 a.m., en un acto desde el auditorio Clodomiro Picado, que se transmitirá por Facebook Live Noticias Vida Estudiantil.

La primera. Eilyn Galiano Martínez, es la primera de su familia que logra un título universitario, ella es de Pavón de Los Chiles. Cortesía UNA. (Cortesía UNA)

Como estudiantes modelos estuvieron Alisson Rodríguez Ávila, quien saca una licenciatura en Orientación; Eilyn Galiano Martínez, estudiante de la licenciatura en Ingeniería en Agronomía; Óscar Moraga Quesada, del bachillerato en Enseñanza del Inglés.

María Castellón Ramos, al mejor promedio en grado con un 10, ella estudia bachillerato en Arte y Comunicación Visual; Pablo García Delgado pegó 10 en la maestría en Educación con énfasis en Pedagogía Universitaria.

La mención al mérito estudiantil en el área artística fue para Tania Lázaro Morales, estudiante de Gestión Empresarial del Turismo Sostenible; en el área deportiva, Juan Andrés Achío Rojas, del bachillerato en Promoción de la Salud Física y Alexey fue el del área personal social.