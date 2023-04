Estudiante pasó tarea usando inteligencia artificial, ¿qué dice el MEP al respecto?

Ricardo es estudiante de sétimo año de un colegio de San José, hace un mes le pidieron de tarea hacer un documento escrito sobre las pirámides de Egipto: su historia, cómo y quién las descubrió y qué representan para la humanidad.

Ricardo le pidió la tarea al ChatGPT y la herramienta de inteligencia artificial se la hizo con todo lo que le pidió: tenía que ser de no más de ocho páginas, ojalá con fotos para ilustrar, en español y que usara lenguaje costarricense.

ChatGPT es facilito de usar y todo pasa desde el mismo celular del estudiante. (Cortesía)

En menos de lo que canta un gallo el ChatGPT le tenía la tarea lista para entregársela al profe.

“Me saqué un 10″, nos contó con alegría Ricardo, quien ahora dice no va a dejar de usar el ChatGPT.

¿Qué dice el MEP?

El Ministerio de Educación Pública (MEP) sabe que la inteligencia artificial ya entró a las aulas, pero como es un tema tan nuevo, no tiene cómo identificar si una tarea es hecha por el estudiante o por el ChatGPT.

Álvaro Artavia, subdirector de la dirección de Gestión y Evaluación de la Calidad del Ministerio de Educación (MEP), nos explicó que si, por ejemplo, hay un estudiante que hace todas sus tareas a puro ChatGPT, el que se hace un daño es él, porque los profesores se darán cuenta cuando lleguen los exámenes.

Artavia entiende que deben meterle mano al tema, sin embargo, por el momento, como el mundo entero, el Ministerio está en la etapa de aprendizaje, tanto para ver cómo la inteligencia artificial afecta a los estudiantes, como a los profesores.

“Las distintas herramientas de inteligencia artificial que han salido son todo un tema y un reto para el sistema educativo que no podemos dejar de lado.

“Es un tema en el cual todos somos nuevos y estamos aprendiendo. Es una novedad para los estudiantes para ver cómo ellos la incorporan en la producción de ciertos textos, cómo le puede dar mejores ideas, cómo no caer en el plagio”.

El MEP aún no sabe cómo le sacará provecho a estas tecnologías. Imagen con fines ilustrativos. Foto: Cortesía del MEP (Cortesía MEP)

Sin miedo

Eso sí, Artavia asegura que no hay que tenerle miedo a la tecnología.

“Es una ayuda que no se puede dejar de lado, porque la tecnología siempre ha ayudado a la educación, excepto que solo se quiera para cumplir con una tarea. La inteligencia artificial permitirá explorar nuevas ideas, rutas que no conocíamos, conocimientos que no teníamos a la mano.

“No nos podemos asustar. La tecnología muchas veces asusta, porque la desconocemos. Cuando veamos su verdadero potencial y cómo nos abre caminos hacia lo desconocido, creo que vamos a sacarle el mayor provecho”, expresó Artavia.

Melvin Chaves Duarte, viceministro Académico del MEP, comentó: “La tecnología avanza aceleradamente. Si usted ve el ChatGPT ya tiene una nueva versión, que es ChatAutoGPT, esto significa que, de manera responsable y con mucha fineza académica, nosotros tenemos que analizar cómo funciona esto.

“Tenemos (el MEP) que seguir analizando con los gigantes globales (de la computación) cómo es que funciona esta nueva tecnología y cuál es la mejor manera de aplicarla en los sistemas educativos. Los beneficios y lo negativo para que los estudiantes aprendan que el mundo y la tecnología cambian y que se debe usar responsablemente.

“A los educadores también les puede servir para que tengan una visión diferente de la educación y así mejorarla. Hace más de 25 años, cuando nació Internet, pasó lo mismo, decían que cómo era posible eso de que el estudiante tuviera toda la información a la mano sin ningún esfuerzo, se harán vagabundos… vea que Internet ha sido un avance sorprendente para la humanidad”, ejemplificó Chaves.

¿Qué es ChatGPT?

Es un sistema de computación que nació en noviembre del 2022 que usa el lenguaje por medio de Inteligencia Artificial GPT-3, desarrollado por la empresa OpenAI. Al sistema se le metió una millonada de información para que haga tareas cuando se le habla.

Puede traducir textos y hasta escribir una investigación completa porque aprende de todos los temas de la humanidad segundo a segundo porque conforme una persona le mete información, el ChatGPT va “aprendiendo”. A más información, más aprendizaje.

En 6 meses, la inteligencia artificial (IA) alcanzó a más de 100 millones de usuarios en todo el mundo, aceleró procesos pensados para años futuros y puso en alerta a gobiernos y empresas, según advirtió el periódico La Nación de Argentina.

LEA MÁS: Robot aprobó un examen para ingresar a Facultad de Derecho

Ahora los estudiantes le piden la tarea tal cual la quieren al ChatGPT y este se las hace perfecta. (Adobe Stock)

LEA MÁS: OpenAI lanza nueva versión de ChatGPT, "tan bueno como los humanos" para ciertas tareas

La actual inteligencia artificial para crear documentos la están usando empresas y políticos en varios países del mundo. (Jakub Porzycki/NurPhoto via Getty Images)

Como era de esperarse, el ChatGPT no solo se metió a las aulas académicas, sino que también ya invadió campos como la política.

LEA MÁS: Meta presenta su propia versión de IA ante el frenesí de ChatGPT

Por ejemplo, en Japón un diputado le reclamó al primer ministro a finales de marzo con preguntas propuestas por ChatGPT. En Francia, el robot redactó una enmienda al proyecto de ley de los Juegos Olímpicos de 2024.