Estudiante tica cuenta angustia que se vive en Estados Unidos por la deportación de universitarios

Camila, quien prefirió no dar su nombre real para evitarse un broncón con el gobierno de Estados Unidos, es una vecina de Tres Ríos que ha sido testigo de las injusticias que ha realizado Donald Trump con la deportación de estudiantes universitarios.

Solo este fin de semana, el mandatario estadounidense le giró una orden a la aclamada Universidad de Harvard, revocándoles la potestad de admitir estudiantes extranjeros, abriendo las puertas a que cientos de jóvenes de otros países tengan que abandonar sus estudios.

Esta situación se ha vivido a diferentes escalas en todo el país norteamericano.

En el caso de Camila, ella lleva poco menos de un año estudiando una maestría en en la Universidad Estatal de Carolina del Norte, mejor conocida como NC State University (NCSU).

La Universidad Estatal de Carolina del Norte es una de las más prestigiosas del estado, pero eso no quita que esté viviendo una situación muy preocupante. (Foto tomada del sitio web de NCSU/Foto tomada del sitio web de NCSU)

En las últimas semanas, según nos contó, la angustia entre los estudiantes latinoamericanos se puede sentir en el aire.

“Ha habido redadas en universidades, uno tiene que estar con el pasaporte encima, por aquello que lo detenga un policía, hay que estar documentado en todo momento”, reveló.

“Uno pasa bombardeado, constantemente, con noticias de que deportaron a talento de alguna universidad, que se está negando la entrada a gente latina, aunque tengan su visa.

“Imagínate que ni siquiera la misma oficina de asuntos internacionales de la universidad tiene claridad sobre cuáles son las condiciones por las cuales deportan a los estudiantes.

El gobierno Estadounidense no se anda con juegos y, desde hace un tiempo, no le tiembla el pulso para deportar inmigrantes. Foto: Archivo. (SGT. WALKER PINO/AFP)

“Incluso, mis compañeras de cuarto, que son gringas, se preocupan por uno. Nadie la está pasando muy bien que digamos, los republicanos incluidos”.

Esta situación está teniendo un importante peso emocional en Camila y todos los latinos que viven en Estados Unidos.

“Todo esto lo bajonea a uno y, de alguna forma, lo hace vivir con miedo de que a uno lo atrapen, especialmente, personas que han sido activistas en algún momento de su vida.

“Por ejemplo, yo que era una persona que hablaba abiertamente en redes sociales sobre política, ahora no se puede subir nada, no se le puede dar like a nada, no hay libertad de expresión y ni siquiera es mi país, aquí no es como que tengo voz y voto, ¿me explico?”, lamentó.

“Entonces, uno está como... no sé, de alguna forma alerta, pero, a la vez, intentando estar tranquilo, pero también es desmotivante y más cuando uno está lejos de la familia.

“Por dicha hay bastante apoyo latino. Hay una comunidad de chicas de Costa Rica, en Carolina del Norte, que nos ayudamos entre todas, especialmente las nuevas que vienen. Entonces, de alguna forma, uno se siente como no tan solo, pero, según he hablado con otros latinos, la comunidad se siente frustrada y estresada”.

Las deportaciones de estudiantes en Estados Unidos no han caído bien en la población, quienes han salido a manifestarse en contra de las medidas. (Foto: Tim Evans/Reuters/Foto: Tim Evans/Reuters)

Injusticia

Un caso que ha resonado en la cabeza de Camila en las últimas semanas es la deportación de dos extranjeros.

“Yo no conozco a nadie que haya sido deportado, pero sí sé que hubo dos personas, porque lo avisaron por el correo institucional, que fueron deportadas.

“No ha sido un caso que se ha hablado abiertamente, pero fue que les revocaron la visa de la nada. No fue la universidad, fue el gobierno que les revocó la visa y, les dijeron: ‘bueno, pueden ir a su país o abrir un proceso legal’.

La detención de la estudiante turca, Rümeysa Öztürk, generó especial controversia por la violenta forma en que se dio. (Foto: Rodrique Ngowi/ AP/Foto: Rodrique Ngowi/ AP)

“Ambos decidieron devolverse a su país de origen. Sé que ambos eran de un país de Medio Oriente, donde está todo el problema entre Palestina e Israel, pero no eran de unos de esos dos países.

Para darle un poco de contexto, resulta que desde que Donald Trump se propuso volver a la Casa Blanca, lo hizo bajo la promesa de “retomar” los Estados Unidos y limitar el acceso a los inmigrantes.

Y, dicho y hecho, desde que alcanzó la presidencia, ha intensificado las medidas migratorias, lo que ha tenido un efecto enorme en los estudiantes migrantes.

Para que se haga una idea de lo preocupante que es la situación, desde finales de marzo, a al menos 1.100 estudiantes de diversos centros educativos de los Estados Unidos, se les han revocado sus visas e incluso, en los casos más extremos, se les cancela su estatus legal.

La preocupación de muchos, Camila incluida, es que en la mayoría de los casos ni siquiera se les informa de manera previa, indiferentemente de si han cometido algún tipo de delito o infracción migratoria o no.

La extremos políticas migratorias de Donald Trump le han dado la vuelta a todo el mundo. Foto: Archivo. (Shutterstock/Shutterstock)

Un caso que ha resonado en muchos medios es el de Rümeysa Öztürk, una estudiante, de 30 años, que fue arrestada por seis agentes del Departamento de Seguridad Nacional vestidos de civiles.

Este tipo de casos han generado un enorme pánico entre los estudiantes, quienes han comenzado a eliminar contenido de sus redes sociales y a limitar sus comentarios, por temor a ser deportados.

Según medios internacionales, el gobierno gringo ha estado implementando una técnica llamada “Catch and Revoke” (atrapa y revoca), en la que utilizan inteligencia artificial para monitorear y revocar visas.

A través de esta tecnología, se analizan los datos biométricos como huellas digitales, la forma del rostro y hasta se analiza el iris de los ojos y la cara, que se encuentran en redes sociales, para identificar posibles infractores.