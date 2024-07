Estudiantes de la Ulacit tiran el tapón y arman una brava manifestación, ¿por qué?

Un grupo de estudiantes de la Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología (Ulacit) tiraron el tapón este lunes 8 de julio y realizaron una manifestación de una hora como reclamo por lo que consideran son condiciones “muy malas” en las cuales deben estudiar, además, porque ya no soportan el sistema de matrícula.

Los estudiantes de la Ulacit realizaron una primera manifestación pacífica de una hora. (Cortesía)

Nosotros conversamos con dos de los estudiantes líderes del movimiento estudiantil, quienes a pesar de tener mucho miedo de que la universidad la agarre contra ellos, nos dieron sus nombres: Mariángel Vindas (estudia Ingeniería Biomédica) y Gabriel Sánchez (Administración de Negocios).

“Lo primero que sí queremos dejar claro es que en nuestras carreras en lo académico no hay ninguna queja, son excelentes los profesionales que nos educan, sin embargo, la educación universitaria debe ser integralmente positiva en todos los ambientes y en la Ulacit no lo está siendo.

Uno de los reclamos es que ya en las instalaciones de la Ulacit no cabe más gente y le siguen metiendo estudiantes. (Cortesía)

“Uno de los principales problemas es el sistema de matrícula. Resulta que lo cambiaron, supuestamente para mejorar y tener uno de última generación, pero es todo lo contrario: es lerdo, se pega, se cae y provoca que haya esperas hasta de doce horas”, explica Gabriel, quien también recordó las filas enormes y de horas que tuvieron que hacer para el tema de matrícula.

Otro de los temas reclamados en la manifestación es que Ulacit vende sus clases como en modalidad mixta (mezcla de presencialidad con virtualidad) y ahora anuncian que van a ser 100% presenciales.

“Hay muchas personas que trabajan y matricularon en la Ulacit por la virtualidad y ahora podrían perder lo invertido, porque no pueden viajar hasta el edificio. Eso no se vale”, asegura Mariángel.

Los estudiantes no descartan más manifestaciones si no son escuchados. (Cortesía)

“No hay campo. Ellos deben entender que ya no hay para dónde agarrar. Uno tiene que pasar muchas horas del día en la universidad y es tanta la gente que no hay campo para comer, no hay campo para estudiar con tranquilidad, hay que tirarse al suelo y pasar en el suelo tres y hasta cuatro horas”, reclamó Gabriel.

Estudiantes de la Ulacit reclaman mejores condiciones para estudiar

Dentro de los que más les duele a los estudiantes es que hay hasta condiciones mínimas que no se están dando, como por ejemplo en los servicios sanitarios, porque no pueden hacer sus necesidades en paz ya que las puertas no cierran.

Otro reclamo es con los servicios sanitarios que están en malas condiciones. (Cortesía)

“Aires acondicionados que se arreglan hoy y se joden mañana, el Internet nunca sirve, siempre está caído y nadie responde por eso. No hay campo en los parqueos. Ulacit se vende como la universidad número uno de Costa Rica y eso es publicidad engañosa, están muy lejos de serlo”, reclamaron ambos voceros de los estudiantes.

Harán inversiones

Consultamos a las autoridades de la Ulacit sobre la manifestación y reclamos de los estudiantes y esto fue lo que nos respondieron.

“Para el siguiente cuatrimestre la Universidad tendrá un aumento en el costo de la matrícula de $12, con este incremento se apostará a inversiones que agregarán valor al estudiante a corto plazo y se atenderán aumentos en los costos operativos de la Universidad.

La Ulacit asegura que se vienen mejoras ya que por eso subió 12 dólares la matrícula. (Cortesía)

“En Ulacit reafirmamos nuestro compromiso con la excelencia educativa y la satisfacción de nuestros estudiantes, por lo que continuaremos trabajando para brindar la mejor experiencia universitaria”, respondió la U.